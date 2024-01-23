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الخطوط السعودية تسجل نمواً مقداره 21%

نقلت الخطوط السعودية في 2023 أكثر من 13,5 مليون مسافر داخلياً بزيادة 7% وأكثر من 30 مليون مسافر دولياً، بزيادة قدرها 21% عن 2022

فريق التحرير by فريق التحرير
الخطوط السعودية

حققت الخطوط السعودية نمواً كبيراً في الأداء التشغيلي خلال عام 2023، حيث نقلت أكثر من 30 مليون ضيف، بزيادة قدرها 21% عن عام 2022. كما قامت بتشغيل أكثر من 176 ألف رحلة، بزيادة قدرها 19%.

وجاء النمو في الأداء التشغيلي لشركة الخطوط السعودية نتيجةً لعدة عوامل، منها:

  • تطوير النمط التشغيلي للشركة، والذي استهدف توفير مزيد من السعة المقعدية والرحلات.
  • ارتفاع الطلب على السفر الجوي، بعد تحسن الأوضاع الصحية العالمية.
  • بدء تشغيل الخطوط السعودية لعدد من الوجهات الجديدة، منها البحر الأحمر.

وأشاد الرئيس التنفيذي للخطوط السعودية الكابتن إبراهيم بن سلمان الكشي بتحقيق هذه المعدلات المتنامية، والتي ساهمت في خدمة قطاعات السياحة والمال والأعمال والحج والعمرة. كما أشار إلى أن الأعوام القادمة ستشهد انضمام أعداد كبيرة من الطائرات للمنظومة التشغيلية للخطوط السعودية، مما سيؤدي إلى ارتفاع سقف المعدلات إلى مستويات قياسية لم تصل إليها الشركة منذ انطلاقتها.

وتعد هذه النتائج خطوة مهمة للخطوط السعودية، والتي تسعى إلى أن تكون واحدة من أفضل شركات الطيران في العالم.

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فريق التحرير

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