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الخطوط السعودية تخصص 1.2 مليون مقعد لنقل الحجاج خلال موسم حج 1445

خصصت الخطوط السعودية 1.2 مليون مقعد لنقل الحجاج خلال موسم حج 1445هـ، وذلك من خلال خطة تشغيلية تشمل 5 مطارات داخلية و 11 ألف موظف.

فريق التحرير by فريق التحرير
الخطوط السعودية

أعلنت مجموعة الخطوط السعودية، اليوم الخميس، عن خطتها التشغيلية لموسم حج 1445هـ، حيث خصصت 1.2 مليون مقعد لخدمة ضيوف الرحمن من مختلف أنحاء العالم.

وتأتي هذه الخطة ضمن استعدادات المجموعة المكثفة لتقديم أفضل الخدمات للحجاج خلال موسم الحج المقبل، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية.

تفاصيل الخطة التشغيلية:

  • عدد المقاعد: 1.2 مليون مقعد.
  • فترة العمليات التشغيلية: 74 يومًا، تبدأ في غرة ذي القعدة 1445هـ الموافق 9 أيار/مايو الجاري.
  • عدد المطارات: 5 مطارات داخلية (جدة، المدينة المنورة، الرياض، الدمام، وينبع).
  • عدد الموظفين: أكثر من 11 ألف موظف من الصفوف الأمامية وفنيي صيانة الطائرات.

مبادرات الحج:

  • طريق مكة: خدمة 120 ألف حاج.
  • حج بلا أمتعة: مناولة 270 ألف حقيبة و 240 ألف عبوة زمزم.
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فريق التحرير

فريق التحرير

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