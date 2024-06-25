الخطوط الجوية القطرية الأولى عالميًا

تراجعت الخطوط الجوية السنغافورية عن صدارة أفضل خطوط جوية في العالم لصالح الخطوط الجوية القطرية، وفقًا لشركة تصنيف النقل الجوي Skytrax.

وهيالمرة الثامنة التي تتصدر فيها الخطوط الجوية القطرية التصنيف منذ عام 2011، بعد أن احتلت المركز الثاني في العام الماضي.

واصبحت الخطوط الجوية السنغافورية في المركز الثاني، تليها طيران الإمارات في المركز الثالث، متقدمة مركزًا واحدًا عن العام الماضي.

وهيمنت شركات الطيران الآسيوية على المراكز العشرة الأولى، ولم تظهر أي شركة طيران أميركية بين الشركات الرائدة في التصنيف.

وتستند الجوائز إلى استطلاع رأي للعملاء، والذي أكدت Skytrax أنه تم إكماله من قبل عملاء من أكثر من 100 دولة في نسخة 2023-2024.

وقدمت Skytrax سلسلة من الجوائز الأخرى إلى جانب تصنيف أفضل شركات الطيران، بما في ذلك التصنيفات الإقليمية والجوائز لمختلف أنواع الرحلات.

كما تم اختيار الفائز الإجمالي، خيث فازت الخطوط الجوية القطرية، بجائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم وأفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، بينما تصدرت الخطوط الجوية السنغافورية، قوائم أفضل طاقم طيران في العالم وأفضل درجة أولى، بالإضافة إلى أفضل شركة طيران في آسيا.

وعندما يتعلق الأمر بالسفر بميزانية محدودة، تصدرت شركة AirAsia الماليزية قائمة أفضل شركات الطيران منخفضة التكلفة، وتم اختيار Scoot السنغافورية كأفضل شركة طيران منخفضة التكلفة للرحلات الطويلة.

وفي ما يلي قائمة أفضل 10 شركات طيران في العالم وفقًا لتصنيف Skytrax:

الخطوط الجوية القطرية خطوط الطيران السنغافورية طيران الإمارات آنا أول نيبون الخطوط الجوية كاثي باسيفيك الخطوط الجوية اليابانية الخطوط الجوية التركية إيفا إير الخطوط الجوية الفرنسية الخطوط الجوية السويسرية الدولية