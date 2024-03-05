الخطوط الجوية القطرية.. قفزة بنسبة 31% في حركة السفر خلال يناير وفبراير

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن ارتفاع ملحوظ في حركة السفر بنسبة 31% خلال أول شهرين من العام الجاري، وذلك في ظل توسيع الشركة لشبكتها عبر زيادة عدد الرحلات والمقاصد الجديدة، مثل مطار هامبورغ، مستفيدة من عودة ارتفاع الطلب على السفر بعد الجائحة.

وأكد تييري أنتينوري، رئيس العمليات التجارية بالشركة، خلال مؤتمر صحفي في برلين، نقلت تفاصيله وكالة “بلومبرغ” على زيادة الطلب على السفر، حيث تعمل “الخطوط الجوية القطرية” على زيادة عدد الرحلات إلى 15 مقصداً عالمياً، من بينها برلين، التي سترسل إليها الشركة 18 رحلة أسبوعياً، ارتفاعاً من 14 رحلة في الوقت الحالي.

وتستفيد “الخطوط الجوية القطرية” من موقعها كشركة طيران تربط العالم بمركزها في الدوحة. وأوضح أنتينوري أن حركة السفر قوية بين أوروبا وآسيا على وجه الخصوص، مع ارتفاع الطلب على بعض الأسواق مثل تايلندا.

وستضيف “الخطوط الجوية القطرية” مطار هامبورغ في ألمانيا إلى وجهاتها، مما يمنحها نقطة وصول إضافية إلى أكبر اقتصاد في أوروبا.

وتقدم شركة الطيران بالفعل خدمة السفر إلى فرانكفورت وميونيخ ودوسلدورف بالإضافة إلى برلين.

وأكد أنتينوري أن “الخطوط الجوية القطرية” أعادت تشغيل جميع طائراتها الـ”إيرباص” من طراز “A350” بعد إصلاح مشكلة تقشر الطلاء، مما أدى إلى نزاع قضائي طويل مع الشركة المصنعة تم حله في النهاية.

وأشار إلى أن خط هامبورغ الجديد ستخدمه طائرة “بوينغ” من طراز “787”.