أول رحلة من الخطوط الجوية السورية تصل الإمارات.. تسيير 9 رحلات أسبوعية

وصلت أول رحلة جوية تابعة لشركة الخطوط الجوية السورية، من سوريا إلى الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، إيذانًا باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين بعد طول انتظار.

وغادرت طائرة إيرباص A320-212 التابعة إلى الخطوط الجوية السورية، مطار العاصمة دمشق الدولي، بعد الساعة السابعة صباحًا بقليل، وفقًا لموقع FlightRadar 24 لتتبع الرحلات الجوية.

وأفادت مطارات دبي، أن طائرة الخطوط الجوية السورية، هبطت في دبي الساعة 12:39 ظهرًا.

استئناف الرحلات الجوية بين دمشق ودبي والشارقة

أُعلن الأسبوع الماضي، أن الخطوط الجوية السورية، ستستأنف رحلاتها المباشرة إلى دبي، والشارقة، اعتبارًا من يوم الأحد، ضمن مرحلة أولى استثنائية تهدف إلى استعادة الربط الجوي المنتظم بين البلدين.

وأكدت الناقلة السورية، أنها تعمل على “إضافة المزيد من الرحلات في أقرب وقت ممكن، بمجرد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية”، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.

الخطوط الجوية السورية تسير 9 رحلات أسبوعية

وأوضحت الخطوط الجوية السورية، أن المرحلة الحالية تتضمن أربع رحلات أسبوعية بين دمشق، ودبي أيام السبت، الإثنين، الأربعاء، والخميس، مع خطة لتحويلها إلى رحلات يومية قريباً استجابة للطلب المتزايد.

كما تُسيّر الخطوط الجوية السورية، رحلات من دمشق إلى الشارقة أيام الأحد، الثلاثاء، والجمعة، وتسعى أيضاً إلى جعلها يومية، في حين تنطلق رحلات دمشق – أبوظبي يومي الثلاثاء، والجمعة.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات العربية المتحدة، قد أعلنت عن استئناف الرحلات الجوية بين الإمارات، وسوريا في 14 أبريل.

جاء ذلك عقب زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع، لدولة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة منذ توليه منصبه يوم الأحد الماضي، والتي أجرى خلالها محادثات رفيعة المستوى مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

ويسعى الشرع، إلى تحسين العلاقات بين سوريا، مع جيرانها العرب، ودول الخليج في أعقاب الحرب الأهلية التي استمرت 13 عامًا في سوريا.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على ضرورة مواجهة “تحديات المرحلة الانتقالية وإعادة بناء سوريا بما يلبي تطلعات شعبها في مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار”، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن أمن واستقرار سوريا أمران مهمان للشرق الأوسط بأكمله، مؤكدًا أن دولة الإمارات “لن تدخر جهدًا في تقديم كل الدعم الممكن لسوريا”.

ربط سوريا بأسواق السفر الدولية

صرح سميح عرابي، المدير العام المدير العام للخطوط الجوية السورية، والذي كان على متن الرحلة الافتتاحية من دمشق إلى دبي، بأن استئناف الرحلات يُبرز التزام الشركة، بإعادة ربط سوريا بأسواق السفر الدولية الرئيسية، وخاصة تلك التي تضم جاليات سورية كبيرة مثل الإمارات العربية المتحدة، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.

وأكد عرابي، على أهمية هذه الخطوة في المساعدة على لمّ شمل المواطنين السوريين المقيمين في الإمارات، مع أفراد عائلاتهم في الوطن.

وكانت الدول قد أوقفت رحلاتها الجوية من وإلى سوريا خلال الحرب الأهلية، لكن بعض شركات الطيران استأنفت خدماتها منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد العام الماضي.

وقال عرابي:” يُمثل استئناف رحلاتنا إلى الإمارات العربية المتحدة لحظة مهمة إلى الخطوط الجوية السورية، وللعديد من السوريين الذين يعتبرون الإمارات وطنهم”.

وأضاف: “هذا المسار لا يهدف فقط إلى استعادة التواصل، بل يهدف أيضًا إلى تقريب الناس من أحبائهم، وتسهيل السفر للعائلات، وتعزيز الروابط بين بلدينا”.