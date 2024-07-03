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الخطوط الجوية التركية تعزز أسطول الشحن بطائرات بوينغ 777

صفقة شراء الخطوط الجوية التركية لأربع طائرات شحن من طراز بوينغ 777 ستعزز مكانتها في سوق الشحن الجوي العالمي، وتدعم نمو التجارة الإلكترونية.

فريق التحرير by فريق التحرير
الخطوط الجوية التركية

أعلنت شركة بوينغ عن صفقة جديدة مع الخطوط الجوية التركية لشراء أربع طائرات شحن من طراز بوينغ 777، بهدف تعزيز قدراتها في مجال الشحن الجوي. ستساهم هذه الطائرات، التي تتميز بقدرتها على حمل 408 أطنان مترية من البضائع، في تلبية الطلب المتزايد على خدمات الشحن، خاصة مع النمو السريع للتجارة الإلكترونية عالمياً.

تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الخطوط الجوية التركية الإستراتيجية للوصول إلى قمة قطاع الشحن الجوي على مستوى العالم. ومن المتوقع أن تساهم الطائرات الجديدة في تحسين الكفاءة التشغيلية، وخفض التكاليف، وضمان تسليم الشحنات في الوقت المحدد لجميع الوجهات حول العالم.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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