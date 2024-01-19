الخطوط الجوية التركية ساهمت بـ56 مليار دولار في الاقتصاد

أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمساهمة الخطوط الجوية التركية في اقتصاد بلاده خلال عام 2023، مشيرا إلى أن العلامة التجارية للشركة هي الأعلى قيمة في تركيا.

وقال أردوغان في رسالة مرئية أرسلها إلى قمة إدارة الشركة، إن الخطوط الجوية التركية ساهمت بمبلغ 56 مليار دولار في اقتصاد البلاد، وعززت ريادتها في مجال تصدير الخدمات بقيمة 16 مليار دولار تقريباً.

واعتبر أردوغان أن طلب الشركة شراء 350 طائرة نهاية العام الماضي يعكس رؤيتها الهادفة للمستقبل، وعزمها على الاستمرار في المساهمة في نمو الاقتصاد التركي.