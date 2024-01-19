فريق التحرير by فريق التحرير

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الخطوط الجوية التركية ساهمت بـ56 مليار دولار في الاقتصاد

ساهمت الخطوط الجوية التركية بمبلغ 56 مليار دولار في اقتصاد البلاد وهي تعتبر العلامة التجارية الأعلى قيمة في بلادها.

فريق التحرير by فريق التحرير
الخطوط الجوية التركية

أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمساهمة الخطوط الجوية التركية في اقتصاد بلاده خلال عام 2023، مشيرا إلى أن العلامة التجارية للشركة هي الأعلى قيمة في تركيا.

وقال أردوغان في رسالة مرئية أرسلها إلى قمة إدارة الشركة، إن الخطوط الجوية التركية ساهمت بمبلغ 56 مليار دولار في اقتصاد البلاد، وعززت ريادتها في مجال تصدير الخدمات بقيمة 16 مليار دولار تقريباً.

واعتبر أردوغان أن طلب الشركة شراء 350 طائرة نهاية العام الماضي يعكس رؤيتها الهادفة للمستقبل، وعزمها على الاستمرار في المساهمة في نمو الاقتصاد التركي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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