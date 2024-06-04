فريق التحرير by فريق التحرير

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“الخطوط التركية” تقترب من شراء 250 طائرة بوينغ

تشير المعلومات الأولية إلى أن المفاوضات مع “بوينغ” ما زالت في مراحلها المبكرة، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

فريق التحرير by فريق التحرير

تواصل “الخطوط التركية” توسيع أسطولها، حيث تجري محادثات مع شركة “بوينغ” الأمريكية لشراء 250 طائرة ركاب، وذلك بعد أشهر من إبرام صفقة كبرى مع شركة “إيرباص” الأوروبية، وفقاً لرويترز.

تفاصيل صفقة الخطوط التركية وبوينغ:

  • عدد الطائرات: تتراوح المفاوضات بين 150 و 175 طائرة من طراز “بوينغ 737 ماكس” و 75 طائرة من طراز “بوينغ 787 دريملاينر” الأكبر حجماً.
  • المرحلة الحالية: ما زالت المحادثات في مرحلة المناقشة، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

وقال أحمد بولات رئيس مجلس إدارة الشركة التركية، في الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” في دبي، إلى أن المحادثات ما تزال في مرحلة المناقصة، ولا يوجد إطار زمني للتوصل إلى اتفاق نهائي.

الخطوط التركية
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