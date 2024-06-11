الاتحاد ومصر للطيران توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما

وقعت شركتا الاتحاد للطيران ومصر للطيران مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بينهما في المجالات التجارية والتشغيلية، مما يوفر خيارات سفر أوسع وأكثر مرونة للمسافرين عبر شبكتيهما.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركتين لتقديم خدمات متميزة وقيمة مضافة للعملاء، حيث ستمكنهما من توسيع نطاق وجهاتهما المشتركة وتوفير رحلات ربط سلسة بين مصر والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى وجهات أخرى في إفريقيا وآسيا وأستراليا.

وأعرب أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، عن تفاؤله بهذه الاتفاقية، مشيرًا إلى أنها ستعزز خدمات المشاركة بالرمز بين الشركتين وتسهل عملية السفر للمسافرين عبر شبكتيهما. كما أشار إلى أن الاتفاقية تمهد الطريق لمزيد من التعاون في مجالات التسويق وبرامج الولاء، مما سيعود بالفائدة على العملاء من خلال العروض والحملات المشتركة.

من جانبه، أكد يحيى زكريا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمصر للطيران، أن هذه المذكرة تعكس التزام الشركة بتقديم تجربة سفر سلسة ومريحة لعملائها، وتوسيع نطاق خيارات السفر المتاحة لهم.

وبموجب هذه المذكرة، سيتمكن المسافرون من حجز رحلاتهم عبر شبكتي الشركتين بتذكرة واحدة وتسليم أمتعتهم مرة واحدة فقط، مما سيوفر عليهم الوقت والجهد. كما ستتيح لهم إمكانية الوصول إلى وجهات جديدة ومتنوعة، سواء في الشرق الأوسط أو إفريقيا أو آسيا أو أستراليا.