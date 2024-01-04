فريق التحرير by فريق التحرير

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“الاتحاد” و”القطرية” و”الإمارات” بين أكثر شركات الطيران أماناً في العالم

يستند تصنيف شركات الطيران على العديد من العوامل التي تشمل الحوادث، ومبادرات السلامة في الصناعة، وتقييم تدريب الطيارين، وعمر أسطول شركة الطيران، وعمليات التدقيق

فريق التحرير by فريق التحرير

حلّت شركة الاتحاد للطيران في المركز الرابع عالمياً والخطوط القطرية في المركز الخامس وطيران الإمارات في المركز السادس بين أفضل 25 شركة طيران أماناً في العالم لعام 2024، وفق التقرير السنوي الذي يصدره «إيرلاينز راتينغز» بداية كل عام.

ويستند التصنيف على العديد من العوامل التي تشمل الحوادث، ومبادرات السلامة في الصناعة، وتقييم تدريب الطيارين، وعمر أسطول شركة الطيران، وعمليات التدقيق من الهيئات الإدارية والصناعية في مجال الطيران، ويتمّ استثناء الحوادث والأمور الخارجة عن إرادة شركات الطيران، والتي ليس لها سيطرة عليها.
وتخلّفت كانتاس الأسترالية عن الصدارة هذا العام، لتحل في المركز الثاني بعد الخطوط النيوزيلندية التي تصدّرت الترتيب، وجاءت فيرجن أستراليا في المركز الثالث، ثم الاتحاد للطيران رابعة، والخطوط القطرية خامسة، ومن ثمّ طيران الإمارات في المركز السادس، وخطوط أول نيبون اليابانية سابعة، وفين إير الفنلندية ثامنة، وخطوط كاثي باسيفيك الهونغ كونغية تاسعة، وخطوط ألاسكا الجوية عاشرة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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