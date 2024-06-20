فريق التحرير by فريق التحرير

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8 وجهات جديدة تضاف إلى شبكة “الاتحاد للطيران”

تُتيح الرحلات الجديدة إلى جايبور والقصيم للمسافرين زيارة هاتين المدينتين العريقتين واكتشاف معالمهما التاريخية والثقافية.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت الاتحاد للطيران، اليوم، عن توسيع شبكتها الجوية لتشمل 8 وجهات جديدة خلال شهر يونيو الجاري، ليصل إجمالي عدد الوجهات التشغيلية هذا الصيف إلى 76 وجهة.

وتشمل الوجهات الجديدة لـ الاتحاد للطيران:

  • بالي (إندونيسيا)
  • القصيم (السعودية)
  • جايبور (الهند)
  • نيس (فرنسا)
  • أنطاليا (تركيا)
  • ميكونوس (اليونان)
  • سانتوريني (اليونان)
الاتحاد للطيران

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: يسرنا الإعلان عن توسيع شبكتنا الجوية لتشمل 8 وجهات جديدة هذا الصيف، مما يُتيح لعملائنا خيارات أوسع للسفر والاستمتاع بتجارب مميزة.

وأضاف نيفيس “نتوقع أن تحظى الوجهات الجديدة، خاصةً بالي وجايبور والقصيم، بشعبية كبيرة بين عملائنا، ونحن ملتزمون بتقديم رحلات مريحة وممتعة لهم.”

وتسير الاتحاد للطيران 4 رحلات أسبوعية إلى بالي، مما يُتيح للمسافرين الاستمتاع بجمال الجزيرة وثقافتها الغنية. كما تُتيح الرحلات الجديدة إلى جايبور والقصيم للمسافرين زيارة هاتين المدينتين العريقتين واكتشاف معالمهما التاريخية والثقافية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...