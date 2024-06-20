8 وجهات جديدة تضاف إلى شبكة “الاتحاد للطيران”

أعلنت الاتحاد للطيران، اليوم، عن توسيع شبكتها الجوية لتشمل 8 وجهات جديدة خلال شهر يونيو الجاري، ليصل إجمالي عدد الوجهات التشغيلية هذا الصيف إلى 76 وجهة.

وتشمل الوجهات الجديدة لـ الاتحاد للطيران:

بالي (إندونيسيا)

(إندونيسيا) القصيم (السعودية)

(السعودية) جايبور (الهند)

(الهند) نيس (فرنسا)

(فرنسا) أنطاليا (تركيا)

(تركيا) ميكونوس (اليونان)

(اليونان) سانتوريني (اليونان)

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: يسرنا الإعلان عن توسيع شبكتنا الجوية لتشمل 8 وجهات جديدة هذا الصيف، مما يُتيح لعملائنا خيارات أوسع للسفر والاستمتاع بتجارب مميزة.

وأضاف نيفيس “نتوقع أن تحظى الوجهات الجديدة، خاصةً بالي وجايبور والقصيم، بشعبية كبيرة بين عملائنا، ونحن ملتزمون بتقديم رحلات مريحة وممتعة لهم.”

وتسير الاتحاد للطيران 4 رحلات أسبوعية إلى بالي، مما يُتيح للمسافرين الاستمتاع بجمال الجزيرة وثقافتها الغنية. كما تُتيح الرحلات الجديدة إلى جايبور والقصيم للمسافرين زيارة هاتين المدينتين العريقتين واكتشاف معالمهما التاريخية والثقافية.