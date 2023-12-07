فريق التحرير by فريق التحرير

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الاتحاد للطيران.. رحلات مباشرة بين أبوظبي وبالي في أبريل

تعد بالي وجهة سياحية عالمية شهيرة، وتتميز بشواطئها الخلابة والغابات الاستوائية الكثيفة والمعالم الثقافية المتنوعة

فريق التحرير by فريق التحرير
الاتحاد للطيران

تعتزم الاتحاد للطيران، إطلاق رحلات مباشرة إلى بالي، الوجهة الإندونيسية الاستوائية الشهيرة، اعتبارًا من أبريل 2024.

وستكون الرحلات أربع مرات أسبوعيًا يومي الثلاثاء والخميس والسبت والأحد، وذلك على متن طائرات الاتحاد للطيران الحديثة من طراز بوينج 787-9 دريملاينر التي تضم درجة الأعمال والدرجة السياحية.

الاتحاد للطيران

وتعد بالي وجهة سياحية عالمية شهيرة، وتتميز بشواطئها الخلابة والغابات الاستوائية الكثيفة والمعالم الثقافية المتنوعة. ونحن على ثقة من أن هذه الوجهة ستحظى بشعبية كبيرة لدى ضيوفنا من جميع أنحاء العالم”.

وسيصل الضيوف إلى مطار نجوراه راي الدولي، المطار الرئيسي في بالي، في غضون 7 ساعات و30 دقيقة.

ويمكن للضيوف المسافرين من أوروبا وأميركا الشمالية تنظيم رحلاتهم للتوقف في أبوظبي والاستمتاع بالضيافة العربية الأصيلة والمرافق السياحية المذهلة في العاصمة الإماراتية.

الاتحاد للطيران

الاتحاد للطيران.. خدمات مجانية

وتوفر الشركة مجموعة واسعة من خيارات السفر المريحة والاقتصادية إلى بالي، بما في ذلك رحلات الدرجة الأولى والدرجة السياحية ودرجة الأعمال. وتتضمن جميع درجات السفر وجبات مجانية ومشروبات وخدمة Wi-Fi على متن الطائرة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...