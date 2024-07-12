الاتحاد للطيران.. 1.5 مليون مسافر في يونيو 2024

أعلنت الاتحاد للطيران، عن نتائجها الأولية لحركة المسافرين لشهر يونيو 2024، والتي أظهرت نمواً كبيراً بنسبة 34% على أساس سنوي في أعداد المسافرين، ليصل العدد الإجمالي إلى 1.5 مليون مسافر.

واحتفظت الشركة بمعدل إشغال مرتفع للمقاعد بلغ 86% خلال الشهر، مما يعكس الطلب القوي على رحلات الاتحاد للطيران.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: “يسعدنا الإعلان عن تحقيق أرقام قياسية جديدة في يونيو 2024، مع نمو استثنائي في أعداد المسافرين ونحن فخورون بإضافة 10 وجهات جديدة إلى شبكتنا العالمية خلال العام الماضي، بما في ذلك بالي، جايبور، القصيم، نيس، أنطاليا، ميكونوس، سانتوريني ومالقة.”

يونيو -2023 يونيو-2024 عام 2023 2024 حتى تاريخه الركاب 1.1 مليون 1.5 مليون 6.3 مليون 8.7 مليون عامل حمولة الركاب 86% 86% 85% 85% حجم الأسطول 76 92 76 92 الوجهات 66 76 66 76 الاتحاد للطيران

وأشار نيفيس إلى أن أسطول الاتحاد للطيران قد نما إلى 92 طائرة، مع استلام 3 طائرات جديدة من طراز A321neo خلال العام الحالي، مع توقع استلام 3 طائرات أخرى لاحقًا.