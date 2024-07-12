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الاتحاد للطيران.. 1.5 مليون مسافر في يونيو 2024

أسطول الاتحاد للطيران نما إلى 92 طائرة، مع استلام 3 طائرات جديدة من طراز A321neo خلال العام الحالي.

فريق التحرير by فريق التحرير
الاتحاد للطيران

أعلنت الاتحاد للطيران، عن نتائجها الأولية لحركة المسافرين لشهر يونيو 2024، والتي أظهرت نمواً كبيراً بنسبة 34% على أساس سنوي في أعداد المسافرين، ليصل العدد الإجمالي إلى 1.5 مليون مسافر.

واحتفظت الشركة بمعدل إشغال مرتفع للمقاعد بلغ 86% خلال الشهر، مما يعكس الطلب القوي على رحلات الاتحاد للطيران.

الاتحاد للطيران

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: “يسعدنا الإعلان عن تحقيق أرقام قياسية جديدة في يونيو 2024، مع نمو استثنائي في أعداد المسافرين ونحن فخورون بإضافة 10 وجهات جديدة إلى شبكتنا العالمية خلال العام الماضي، بما في ذلك بالي، جايبور، القصيم، نيس، أنطاليا، ميكونوس، سانتوريني ومالقة.”

 يونيو -2023يونيو-2024عام 20232024 حتى تاريخه
الركاب 1.1 مليون1.5 مليون6.3 مليون8.7 مليون
عامل حمولة الركاب86%86%85%85%
حجم الأسطول76927692
الوجهات66766676
الاتحاد للطيران

وأشار نيفيس إلى أن أسطول الاتحاد للطيران قد نما إلى 92 طائرة، مع استلام 3 طائرات جديدة من طراز A321neo خلال العام الحالي، مع توقع استلام 3 طائرات أخرى لاحقًا.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...