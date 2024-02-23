الاتحاد للطيران تُعزز أسطولها بـ 3 طائرات دريملاينر

أعلنت شركة “الاتحاد للطيران” عن إضافة 3 طائرات جديدة من طراز “بوينغ 787-9 دريملاينر” إلى أسطولها في مطار أبوظبي الدولي نهاية هذا الأسبوع.

وقالت الشركة في بيان لها إن هذه الطائرات الجديدة ستسهام في تعزيز قدرة “الاتحاد للطيران” على تلبية الطلب المتزايد على السفر.

وتتميز طائرات “دريملاينر” بكفاءة عالية في استهلاك الوقود، مما يُقلّل من انبعاثات الكربون ويُساعد “الاتحاد للطيران” على تحقيق أهدافها في مجال الاستدامة.

وتُوفر طائرات “دريملاينر” تجربة سفر مريحة للضيوف، مع مقاعد واسعة ونظام ترفيه متطور ومساحة أكبر للأمتعة.

خطط الاتحاد للطيران للتوسع

وتهدف “الاتحاد للطيران” إلى توسيع أسطولها إلى أكثر من 160 طائرة بحلول عام 2030، مع التركيز على طائرات “دريملاينر”. كما تسعى إلى زيادة عدد الوجهات التي تُسيّر رحلات إليها إلى 125 وجهة بحلول عام 2030.

وقال أنطونوالدو نيفيس الرئيس التنفيذي لمجموعة “الاتحاد للطيران” إن هذه الطائرات الجديدة تُمثل علامة فارقة مهمة في مسيرة الشركة نحو تحقيق خططها التوسعية.

وأكّد على التزام “الاتحاد للطيران” بتقديم أفضل تجربة سفر للضيوف من خلال الاستثمار في أحدث الطائرات والتكنولوجيا.