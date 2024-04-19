الاتحاد للطيران تعود للعمل الطبيعي وتستقبل 4.3 مليون مسافر خلال الربع الأول

أعلنت شركة الاتحاد للطيران، اليوم الجمعة، عودة رحلاتها للعمل بصورة طبيعية بعد الظروف الجوية الصعبة التي أثرت على عملياتها خلال الأيام الماضية.

وشهدت رحلات الاتحاد للطيران بعض التأخيرات في 16 و 17 نيسان/أبريل بسبب الأمطار الغزيرة في أبوظبي.

على صعيد آخر، أعلنت الاتحاد عن نقلها لأكثر من 1.4 مليون مسافر على متن رحلاتها خلال شهر آذار/مارس الماضي، ليصل إجمالي عدد المسافرين خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 4.3 ملايين مسافر.

وتدرس “القابضة” (ADQ) في أبوظبي إدراج شركة الاتحاد للطيران في البورصة، مما قد يجعلها أول شركة طيران رئيسية في منطقة الخليج يتم تداول أسهمها علنًا.

وهي تجري حاليًا مناقشات مع البنوك حول صفقة محتملة في وقت أقربه العام الحالي، مع تقييم خيار طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام الأولي إلى جانب الإدراج المباشر.