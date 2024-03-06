الاتحاد للطيران تعود للربحية وتستعد لطرح عام وتنقل 14 مليون مسافر

عادت الاتحاد للطيران لتحقيق الأرباح في عام 2023 ونقلت 14 مليون مسافر في العام الماضي، بزيادة تقدر بنحو 40%.

وقد أعلنت الشركة عن تسجيل أرباح تشغيلية بقيمة 1.4 مليار درهم (394 مليون دولار)، فيما حققت صافي ربح 525 مليون درهم (143 مليون دولار)، ما يؤكد أداء مالياً قوياً واستراتيجية تشغيلية فعّالة طوال العام، ونمت الإيرادات زيادة 11% إلى 20.3 مليار درهم (5.5 مليار دولار) في 2023.

وارتفعت إيرادات الركاب من 12.66 مليار درهم إلى 16.66 مليار درهم (بزيادة 4 مليارات درهم) تعادل ما نسبته 31.3%. أما إيرادات الشحن فبعد الربح الاستثنائي الذي سُجل في عام 2022 بسبب جائحة كوفيد، بلغت إيرادات الشحن 3.4 مليار درهم (914 مليون دولار) في 2023، مع تراجع بلغ 38% عن نتائج 2022، ما يعكس الانخفاض العام في أسعار الشحن العالمية.

ونقلت الاتحاد للطيران 14 مليون مسافر في العام الماضي، بزيادة تقدر بنحو 40% مقارنة بالعام الذي سبقه، ما يؤكد استمرارية الطلب القوي على السفر عبر شبكة وجهاتها المتنامية، مع تسجيل عامل حمولة بنسبة 86%، مقارنة بـ82% في عام 2022.

وانخفضت تكلفة المقعد المتوفر للكيلومتر وتكلفة المقعد المتوفر للكيلومتر بدون وقود بنسبة 7% و5% على التوالي مقارنة بالعام 2022.

وتم تسجيل خفض صافي الرافعة المالية إلى 2.5 مرة (معدل الأرباح قبل حساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين لصافي الدين) من 5.0 في 2022.

وبلغ عامل حمولة الركاب 86% مقارنة بـ82% في 2022، وهي من بين النسب العليا في القطاع، ما يدل على قدرة الشركة على تحسين استخدام الأسطول وتخطيط شبكة الوجهات.

وتوسعت شبكة الاتحاد للطيران لتشمل 72 وجهة، ما يعكس التزامها بتعزيز سبل الوصول إلى أبوظبي، مع مواصلة استكشاف أسواق وفرص نمو جديدة.

وأطلقت الناقلة خلال العام الماضي 15 وجهة جديدة، منها لشبونة، وكوبنهاغن، وكلكتا وأوساكا، واستمرت في توسيع أسطولها التشغيلي مع إضافة 14 طائرة، لدعم نمو المقاعد المتوفرة لكل كيلومتر، والذي بلغ نحو 30%.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران أنطونالدو نيفيس في أبوظبي إن الشركة عادت إلى الربحية وتعمل على تحسين الشفافية والحوكمة والميزانية العمومية لتكون جاهزة لطرح عام أولي إذا قرر صندوق الثروة السيادي الذي يملكها إدراجها.

وذكرت وكالة بلومبيرغ يوم الجمعة أن إيه.دي.كيو، التي استحوذت على الاتحاد للطيران في تشرين الأول / أكتوبر 2022 وعينت نيفيس رئيسا تنفيذيا، تدرس طرحا عاما أوليا لشركة الطيران في وقت قريب قد يكون خلال العام الجاري.

وقال نيفيس لرويترز في مقابلة “نعمل بجد كبير حتى نكون مستعدين عندما يحين الوقت المناسب لطرح عام أولي”. وكان المسؤول التنفيذي المخضرم في قطاع الطيران يدير شركة الطيران البرازيلية أزول عند تنفيذ طرح عام أول لها في 2017.

وقال نيفيس إنه ليس سرا أن إيه.دي.كيو تستهدف إدراج شركات من المملوكة لها، لكن أي قرار بشأن طرح عام أولي سيكون قرار إيه.دي.كيو، وليس قرار الاتحاد للطيران. ورفضت إيه.دي.كيو التعليق.

وقال نيفيس إنه في مؤشر على التغيير، ستنشر الاتحاد تقريرا سنويا للعام 2023 بحلول منتصف أبريل نيسان للمرة الأولى سيتضمن تفاصيل عن الدعم الحكومي المرتبط بالجائحة.

وقد سبق وأن اشترت الاتحاد حصصا في شركات طيران أجنبية من بينها إير برلين وأليتاليا وجيت إيروايز الهندية وفيرجن أستراليا، والتي أفلست جميعها.

وقال نيفيس إن الاتحاد لم تعد تمتلك تلك الحصص ولا تنوي الاستثمار في شركات طيران أخرى.

وأضاف أن الاتحاد تركز في المقابل على ربط جنوب شرق آسيا والخليج وشبه القارة الهندية بأوروبا والساحل الشرقي للولايات المتحدة من خلال رحلات متكررة بدلا من الرحلات الطويلة للغاية.

وقال “لم نعد مهووسين بأن نفعل فقط ما يفعله المنافسون وتقليدهم”.