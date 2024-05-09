الاتحاد للطيران تعلن عن أرباح قياسية في الربع الأول من 2024

أعلنت شركة الاتحاد للطيران اليوم عن تحقيقها أرباحاً قياسية في الربع الأول من عام 2024، مدفوعةً بارتفاعٍ ملحوظٍ في الطلب على السفر.

وسجّلت الاتحاد للطيران أرباحاً قبل خصم الضرائب بقيمة 562 مليون درهم (143 مليون دولار) خلال الربع الأول، مقارنةً بـ 59 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. ويعكس هذا الأداء القوي نموًّا بنسبة 791.5%.

وشهدت الاتحاد للطيران أيضاً زيادةً في حركة الركاب بنسبة 41%، حيث وصل عدد المسافرين إلى 4.2 مليون راكب في الربع الأول من عام 2024.

وتأتي هذه النتائج الإيجابية في الوقت الذي تستعد فيه الاتحاد للطيران لطرح عام أولي (IPO) محتمل.

وتشير التقديرات إلى أن الاكتتاب العام قد يُدر ما بين 800 مليون و 1 مليار دولار، مما قد يُساهم في تعزيز مكانة الشركة كلاعبٍ رئيسيٍ في قطاع الطيران العالمي.

وتعليقًا على هذه النتائج، قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: “يعكس هذا الأداء القوي التزامنا بتقديم تجربة سفر استثنائية لعملائنا، وتعزيز كفاءة عملياتنا، وتوسيع شبكة وجهاتنا. ونحن نتطلع لمواصلة النمو وتحقيق مزيد من الإنجازات في المستقبل”.

أبرز نتائج الاتحاد للطيران خلال الربع الأول لعام 2024:

نمو إجمالي الإيرادات: شهدت الإيرادات زيادة مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع كبير في إيرادات الركاب، والتي بلغت 966 مليون درهم (263 مليون دولار)، وارتفاع بنسبة زيادة بلغت 25% مقارنة بالعام الماضي.

إيرادات الشحن: حافظت إيرادات الشحن على مستواها القوي على مدار العام، مدعومة بالتوسع في الشراكات مثل الاتفاقية الاستراتيجية مع طيران إس أف الصيني والذي يربط الناقلة بمراكز عالمية، ويربط شكبة الاتحاد بـ 25 وجهة في آسيا.

التكاليف: تحسين الكفاءة التشغيلية، مع خفض تكلفة المقعد المتوافر للكيلومتر وتكلفة المقعد المتوافر للكيلومتر بدون الوقود بنسبة 9% و11% على التوالي.

صافي الربح بعد الضريبة: ساهم الارتفاع القوي في إيرادات الركاب، مدعوماً بخفض التكاليف التمويلية الصافية، إلى زيادة صافي الربح بعد الضريبة للربع الأول من 2024 إلى 526 مليون درهم (143 مليون دولار أمريي)، مقارنة بـ59 مليون درهم (16 مليون دولار) في نفس الفترة في 2023.

نمو السعة: شهد الربع الأول من 2024 زيادة في الاستيعابية، حيث زادت الكيلومترات المتاحة للمقعد وأعداد المسافرين بنسبة بلغت 35% و41% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من 2023.

الأسطول التشغيلي: ارتفع عدد الأسطول التشغيلي للاتحاد للطيران من 75 إلى 80 طائرة خلال نفس الربع من العام الماضي، بما في ذلك دخول طائرات بوينج 787 جديدة إلى الأسطول في شباط/فبراير 2024.

الربع الأول 2023 الربع الأول 2024 المؤشرات الرئيسية للأداء التشغيلي 16.2 21.8 المقعد المتوافر للكيلومتر(مليار) 3.0 4.2 عدد المسافرين (مليون) 86% 86% معدل إشغال المسافرين(%) 72 75 عدد الوجهات حتى شهر مارس 75 89 الأسطول التشغيلي (بالإضافة إلى 5 طائرات شحن) 132 162 أطنان الشحن