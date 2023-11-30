الاتحاد للطيران تشغل طائرتها العملاقة A380 إلى نيويورك

أعلنت شركة الاتحاد للطيران عن تشغيل طائرتها العملاقة A380 إلى نيويورك ابتداء من 22 أبريل 2024، وذلك في إطار خطتها لتعزيز شبكة وجهاتها المتنامية.

وبذلك تصبح الولايات المتحدة الوجهة الثانية بعد لندن التي سيستمتع الضيوف إليها بتجربة الـA380 الرائعة منذ أن أعادت الاتحاد للطيران طائرتها العملاقة إلى السماء.

الاتحاد للطيران ومزايا طائرتها A380

يتم استقبال ضيوف الدرجة السياحية على متن الطائرة في منطقة مخصصة لهم. وتضم مقصورة الدرجة السياحية 68 مقعداً في الفئة السياحية الرحبة والتي توفر 4 انشات اضافية في مساحة الرجلين و337 مقعداً ذكياً في فئة الدرجة السياحية التي توفر مساند الرأس الجانبية التي تتفرّد بها طائرات الاتحاد للطيران، مع وسادة كبيرة الحجم لمزيد من الراحة.

ويضم الطابق العلوي للطائرة 70 مقعداً من مقاعد استوديو الأعمال بتصميمه الأنيق الذي يوفر أجواء أكثر خصوصية وهدوءاً.

ويمكن للضيوف على الطابق العلوي لطائرة الاتحادA380 ، زيارة “المجلس”، وهي صالة صالة متكاملة الخدمات، تضم ردهة للمشروبات في المنطقة بين الدرجتين الأولى والأعمال.

أما الضيوف على الدرجة الأولى، فيمكنهم الاختيار واحدة من تسع وحدات من فئة “مسكن الدرجة الأولى” الذي يضم مساحة معيشة خاصة ومستلزمات سفر وأدوات مائدة راقية، ومقعد جلدي وثير، مع أريكة مصممة بطريقة فريدة من نوعها يمكن تحويلها إلى سرير منبسط كامل الحجم بطول يصل إلى 80 بوصة. ويستطيع ضيوف الدرجة الأولى تجديد نشاطهم باستخدام أدوات الزينة الشخصية بكل راحة داخل مسكن الدرجة الأولى ومرافق غرفة الاستحمام الخاصة بالدرجة.

الإيوان

وتعد مقصورة الإيوان من أشهر تجارب السفر والأكثر رفاهية في الأجواء، وهي حصرية بطائرات A380 التابعة للاتحاد للطيران.

وتضم مقصورة الإيوان غرفة معيشة خاصة، إضافة إلى غرفة نوم مستقلة وغرفة استحمام فخمة وهي تتسع لشخصين.

ويعمل فريق مخصص من طاقم الضيافة الجوية على تحضير وجبات الضيوف حسب اختيارهم من قائمة الطعام والتي سيتم تقديمها على أدوات مائدة أنيقة في غرفة المعيشة الخاصة، ويمكن لضيوف المقصورة اختيار تناول وجبة الافطار على السرير عند الاستيقاظ.