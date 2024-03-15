الاتحاد للطيران تسجل نموًا بنسبة 46% في أعداد المسافرين خلال فبراير 2024

أعلنت “الاتحاد للطيران” اليوم عن نتائجها الأولية لحركة المسافرين لشهر فبراير 2024، حيث استقبلت الشركة أكثر من 1.4 مليون ضيف، بزيادة 46% على أساس سنوي. وسجل متوسط عامل الحمولة 89% على مدار الشهر، مما يعكس الطلب القوي على خدمات “الاتحاد للطيران”.

خلال فبراير 2024، عززت “الاتحاد للطيران” أسطولها باستلام 3 طائرات جديدة من طراز 787-9، تماشياً مع استراتيجيتها للتوسع في شبكة الوجهات. ويشمل ذلك إضافة وجهات جديدة مثل أنطاليا التركية وجايبور الهندية، لتصبح الأخيرة الوجهة الـ11 التي تربطها “الاتحاد للطيران” برحلات مباشرة بين أبوظبي وشبه القارة الهندية.

أعلنت “الاتحاد للطيران” أيضاً عن شراكة جديدة مع فريق تشيناي سوبر كينغز الهندي للكريكيت، وذلك تعزيزاً لالتزامها بالسوق الهندية، إحدى أهم أسواقها الرئيسية.