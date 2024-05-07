الإيكاو تختار الإمارات لاستضافة الندوة العالمية الرابعة لدعم التنفيذ 

اختارت منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة أعمال “الندوة العالمية الرابعة لدعم التنفيذ “GISS 2025” والمعرض المصاحب لها العام المقبل، وذلك في خطوة تؤكد الدور المؤثر للإمارات في قطاع الطيران الدولي.

وتهدف الندوة لتوحيد الجهود نحو تنفيذ الخطط العالمية للمنظمة، بشأن تعزيز السلامة والأمن والاستدامة في قطاع الطيران، وذلك من خلال جلسات نقاشية وورش عمل واجتماعات مكثفة.

وجاء الإعلان عن استضافة الدولة خلال ختام أعمال الدورة الثالثة من الندوة العالمية لدعم التنفيذ الّتي عقدت في مدينة بونتا كانا في جمهورية الدومينيكان، وشاركت فيها الإمارات بوفد رفيع المستوى برئاسة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وعدد من مسؤولي ومختصي الهيئة وممثلين عن جهات حكومية وخاصة في قطاع الطيران المدني في الإمارات، حيث استعرضت الهيئة خدمات التدريب التي تقدمها “اي آكت”، الذراع التجارية للهيئة وشركة “العالمية لخدمات الملاحة الجوية”، وذلك ضمن مشاركتها في المعرض المصاحب للندوة.

وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، إن قطاع الطيران يمثل أحد ركائز تنوع وقوة الاقتصاد الوطني وجسر تواصله مع مختلف الدول والأسواق العالمية.

واعتبر أن المكانة المتميزة التي تتمتع بها الإمارات في قطاع الطيران إقليمياً وعالمياً، والجهود الوطنية المتواصلة للبعثة الدائمة للدولة في “الإيكاو” لدعم حشد التأييد، ساهمت في تعزيز فوز الدولة باستضافة العديد من المؤتمرات والمعارض والاجتماعات الدولية المؤثرة في قطاع الطيران، ويأتي اختيار الإمارات لاستضافة أعمال “الندوة العالمية لدعم التنفيذ” تأكيداً جديداً على ثقة المجتمع الدولي بها وتعزيز شراكتها مع منظمة الطيران المدني الدولي والدول الأعضاء بها.

من جانبه، قال سيلفاتوري شاكيتانو، رئيس منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” إن الإمارات “أظهرت مراراً وتكراراً التزامها بتعزيز الابتكار والاستدامة في قطاع الطيران، ونحن على ثقة من أن استضافتها لهذا الحدث ستوفر منصة ممتازة لتعزيز أهدافنا المشتركة”.

وخلال أعمال الندوة العالمية لدعم التنفيذ 2024، قدم وفد الإمارات مقترحات مبتكرة، وتبادل وجهات نظر استشرافية حول مستقبل الطيران.

ومن أبرز مشاركات الدولة، اقتراحها لسوق الطيران المستدام SAM 2025، والذي سيتم عقده بالتزامن مع الندوة العالمية الرابعة لدعم التنفيذ (GISS 2025)، حيث يهدف هذا السوق المتخصص، إلى إنشاء منصة بيئية تساهم بتسهيل التواصل بين مطوري المشاريع والممولين والبنوك والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وأصحاب المصلحة الآخرين، حيث ستعمل المبادرة على تسريع وزيادة انتشار البرامج التي تهدف لطيران خالي من الانبعاثات الكربونية، وتحفيز الشراكات وتسريع اعتماد وقود الطيران المستدام (SAF)، ووقود الطيران منخفض الكربون.

وقال سيف محمد السويدي، إن اختيار دولة الإمارات لاستضافة أعمال النسخة الرابعة من الندوة العالمية لدعم التنفيذ، هو مؤشر على الدور الحيوي والمؤثر الذي تلعبه الدولة في تطوير الحوار على الصعيد الدولي لخدمة وتنمية مستقبل قطاع الطيران المدني.