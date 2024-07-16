الإمارات للشحن تطلب 5 طائرات بوينغ بمليار دولار

أعلنت شركة «الإمارات للشحن الجوي»، في بيان عبر موقعها الإلكتروني اليوم، عن طلبية مؤكدة لشراء 5 طائرات شحن إضافية من طراز بوينغ 777F، بقيمة تزيد على مليار دولار، على أن يتم التسليم بين عامي 2025 و2026، ليصل بذلك إجمالي طلبيات “طيران الإمارات” إلى 315 طائرة عريضة البدن.

وسجلت الإمارات للشحن الجوي أداءً استثنائياً خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية 2024-2025، حيث حافظت على مستويات حمولات مرتفعة تجاوزت أرقام عام 2019. وبمجرد دخول الطائرة الجديدة في الخدمة، ستشهد سعة الشحن المتاحة نمواً بنسبة 30%، ما يتيح للناقلة تقديم خدمات أفضل لعملائها حول العالم، ولا سيما في الأسواق الرئيسية.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة إن “نمو الطلب يتواصل على منتجاتنا وخدماتنا عالمية المستوى بشكل ملحوظ، مدفوعاً بمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، والرامية إلى مضاعفة حجم التجارة الخارجية وترسيخ مكانة الإمارة كمركز تجاري عالمي. الاستثمار في زيادة سعة طائراتنا من طراز بوينغ 777 يتيح لنا تلبية متطلبات العملاء ويشكل خطوة إضافية في خططنا للنمو الاستراتيجي طويل المدى”.

وأضاف سموه: “تتضمن المرحلة التالية من استراتيجيتنا تقييماً شاملاً لأسطولنا المستقبلي من طائرات الشحن، مع مراجعة جميع خيارات الطائرات، للتأكد من جاهزيتنا التامة للاستجابة لمتطلبات السوق المتطورة وإعادة التأكيد على ثقتنا في دور الشحن الجوي، وعلى وجه الخصوص، الإمارات للشحن الجوي، في تعزيز قطاع التجارة العالمية”.

ومع التسليم المتعاقب للطائرات الجديدة، ستحيل الإمارات للشحن الجوي طائرات الشحن القديمة إلى التقاعد، ما يعزز التزام الناقلة بتشغيل واحد من أحدث الأساطيل وأكثرها كفاءة في الأجواء.

وبهذه الطلبية، ترفع الإمارات للشحن الجوي إجمالي طلبياتها من طائرات 777F إلى 10 طائرات.

وبالإضافة إلى ذلك، ومع بدء تسليم طائراتها الـ 10 للركاب من طراز 777-300ER التي يجري تحويلها حالياً إلى طائرات شحن، ستعزز الإمارات للشحن الجوي قدراتها، وسترفع أسطولها إلى 17 طائرة بحلول نهاية عام 2025.

ومن خلال أسطول الركاب التابع لطيران الإمارات، ستواصل الناقلة تسهيل حركة نقل البضائع بسرعة وموثوقية وكفاءة في جميع أنحاء العالم، ما يوفر للعملاء المزيد من المرونة من خلال مزيج من الأسطول يتكون من طائرات البوينغ 777 و 777-Fو 747-Fوالإيرباص A350 وA380.