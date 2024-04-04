الإمارات دبي الوطني يقرض دبي لصناعات الطيران 2.75 مليار درهم

وقعت شركة دبي لصناعات الطيران، اليوم، صفقة مع بنك الإمارات دبي الوطني، للحصول على قرض غير مضمون بقيمة 2.75 مليار درهم (750 مليون دولار) لمدة 5 سنوات.

وذكرت الشركة في بيان مقتضب على موقعها الإلكتروني أنه سيتم استخدام القرض لأغراض مؤسسية عامة ولدعم احتياجات التمويل المستقبلية للشركة.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي للشركة إن “هذا القرض سيعزز علاقتنا مع بنك الإمارات دبي الوطني، أحد أكبر جهات الإقراض في دولة الإمارات، كما ستعزز من السيولة لدينا”.

وكانت شركة دبي لصناعات الطيران أعلنت في آذار / مارس الماضي عن توقيعها صفقة جديدة للحصول على قرض غير مضمون بقيمة 420 مليون دولار لمدة 5 سنوات مع بنك التعمير الصيني (فرع مركز دبي المالي العالمي) وبنك التعمير الصيني (آسيا).

ويُعدّ هذا القرض خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاحتياجات التمويلية المستقبلية للشركة ودعم مساعيها لتعزيز سيولتها.

وحقّقت شركة دبي لصناعات الطيران المحدودة نتائج إيجابية خلال عام 2023، حيث سجّلت إيرادات إجمالية بقيمة 1.3 مليار دولار بنمو 16%، وصافي أرباح بنحو 351 مليون دولار بنمو 25.8% مقارنة بـ 279.3 مليون دولار خلال عام 2022.