الإمارات تتوقع 135 مليون مسافر عبر مطاراتها في 2024

توقعت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، ارتفاع نسبة المسافرين عبر مطارات الدولة بنسبة 4% خلال عام 2024 المقبل.

ونقلت صحيفة “الإمارات اليوم” عن سيف السويدي المدير العام للهيئة، أن المؤشرات تدل على أن عدد المسافرين قد يتجاوز 135.2 مليون مسافر، فيما كانت خلال العام الجاري 130 مليون مسافر.

ورجح السويدي ارتفاع عدد رحلات ووجهات الناقلات الوطنية الإماراتية للعديد من البلدان خصوصاً كندا، وكوريا الجنوبية، والفلبين، وبنغلاديش، وسريلانكا، في ضوء اتفاقيات النقل الجوي التي أبرمتها الهيئة.

ولفت إلى أن زيادة أعداد المسافرين عبر مطارات الإمارات، وارتفاع أعداد الرحلات ووجهات الناقلات الوطنية، والسعة المقعدية لها، ستؤدي كلها إلى نمو عائدات مختلف الجهات العاملة في قطاع الطيران.

ووفقاً للصحيفة، استقبلت مطارات الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري 62.8 مليون مسافر، مسجلة نمواً بنسبة 46% مقارنة بـ 43 مليون مسافر بنفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت أعداد المسافرين عبر مطار دبي في النصف الأول من هذا العام ليصل إلى 41.6 مليون مسافر، مقارنة بـ27.9 مليون مسافر في النصف الأول من عام 2022، وبزيادة قدرها 49.1%.

وتعد الهند أولى الوجهات للمسافرين عبر مطار دبي الدولي بإجمالي يصل إلى قرابة 6 ملايين مسافر خلال النصف الأول، وجاءت السعودية في المرتبة الثانية مع 3.1 مليون مسافر، فيما احتلت المملكة المتحدة المرتبة الثالثة بواقع 2.8 مليون مسافر.