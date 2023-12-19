فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inطيرانآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار الإماراتسياحة

الإمارات تتوقع 135 مليون مسافر عبر مطاراتها في 2024

قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات سيف السويدي، إنه من المتوقع أن يصل عدد المسافرين عبر مطارات الدولة 135.2 مليون مسافر

فريق التحرير by فريق التحرير
الإمارات تتوقع 135 مليون مسافر عبر مطاراتها في 2024

توقعت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، ارتفاع نسبة المسافرين عبر مطارات الدولة بنسبة 4% خلال عام 2024 المقبل.

ونقلت صحيفة “الإمارات اليوم” عن سيف السويدي المدير العام للهيئة، أن المؤشرات تدل على أن عدد المسافرين قد يتجاوز 135.2 مليون مسافر، فيما كانت خلال العام الجاري 130 مليون مسافر.

ورجح السويدي ارتفاع عدد رحلات ووجهات الناقلات الوطنية الإماراتية للعديد من البلدان خصوصاً كندا، وكوريا الجنوبية، والفلبين، وبنغلاديش، وسريلانكا، في ضوء اتفاقيات النقل الجوي التي أبرمتها الهيئة.

ولفت إلى أن زيادة أعداد المسافرين عبر مطارات الإمارات، وارتفاع أعداد الرحلات ووجهات الناقلات الوطنية، والسعة المقعدية لها، ستؤدي كلها إلى نمو عائدات مختلف الجهات العاملة في قطاع الطيران.

ووفقاً للصحيفة، استقبلت مطارات الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري 62.8 مليون مسافر، مسجلة نمواً بنسبة 46% مقارنة بـ 43 مليون مسافر بنفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت أعداد المسافرين عبر مطار دبي في النصف الأول من هذا العام ليصل إلى 41.6 مليون مسافر، مقارنة بـ27.9 مليون مسافر في النصف الأول من عام 2022، وبزيادة قدرها 49.1%.

وتعد الهند أولى الوجهات للمسافرين عبر مطار دبي الدولي بإجمالي يصل إلى قرابة 6 ملايين مسافر خلال النصف الأول، وجاءت السعودية في المرتبة الثانية مع 3.1 مليون مسافر، فيما احتلت المملكة المتحدة المرتبة الثالثة بواقع 2.8 مليون مسافر.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...