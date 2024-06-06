الإمارات تتصدر مؤشرات التنافسية العالمية في قطاع الطيران المدني

أثبتت دولة الإمارات العربية المتحدة ريادتها في قطاع الطيران المدني، حيث تصدرت المراكز الأولى عالمياً في العديد من المؤشرات التنافسية المهمة.

وحققت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر “جودة البنية التحتية للنقل الجوي” ضمن “مؤشر تنمية السياحة والسفر” لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

بالإضافة إلى ذلك، احتلت الدولة المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشري “كفاءة خدمات النقل الجوي” و”عدد المقاعد للرحلات الدولية المنطلقة أسبوعياً / بالكيلومتر”. وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتصدرت مؤشري “عدد شركات الطيران العاملة” و”اتفاقيات النقل الجوي”.

ولم تتوقف إنجازات الإمارات عند هذا الحد، بل احتلت أيضاً المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر “جودة النقل الجوي” في تقرير “الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023” الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

وفي هذا السياق، أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أن هذه النتائج المتميزة تعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في تعزيز نمو قطاع الطيران المدني ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي.

من جانبه، أعرب سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، عن التزام الهيئة بمواصلة العمل على تطوير قطاع الطيران في الدولة، بما يواكب التطورات التكنولوجية والأهداف الاستراتيجية والتنموية، وبما يضمن الحفاظ على هذه المكانة الريادية وتعزيزها في المستقبل.