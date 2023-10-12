وجهة البحر الأحمر تطلق أول شركة طائرات مائية في السعودية

احتفلت شركة “البحر الأحمر الدولية” بإقلاع أول رحلة رسمية لطائرة مائية عبر شركتها التابعة، “فلاي رد سي” التي تم تأسيسها كأول شركة طائرات مائية في السعودية بهدف نقل الزوار عبر الجو والمياه الصافية إلى المنتجعات المتفرقة بين جزر وجهة “البحر الأحمر.

وقال الرئيس التنفيذي لـ “البحر الأحمر الدولية” جون باغانو بالمناسبة: “إننا نهدف لإنشاء شركة تمكننا من الحفاظ على معايير عالية عبر كل نقطة نخدم فيها زورانا، مما يتيح لنا منصة انطلاق لاستكشاف التقنيات بغرض الحد من الأثر البيئي لصناعة الطيران، وإعطاء الأولوية لتوفير فرص وظيفية واعدة وطموحة للشباب السعودي، وبالتأكيد سيحقق “فلاي رد سي” هذه الغاية في كل الأصعدة”.

ويتكون الأسطول الأولي لـ شركة “فلاي رد سي” من 4 طائرات مائية من طراز Cessna Caravan208 مزودة بتصاميم داخلية فاخرة وخدمات مميزة.

وتستوعب كل طائرة طياراً وما يصل إلى 6 ركاب بأمتعتهم، لإيصالهم إلى المنتجعات الموجودة على الجزر المتفرقة، كما أنها تتسع أيضاً لما يصل إلى 9 ركاب لأخذهم في جولات جوية لمشاهدة المناظر الخلابة في الوجهة.

وتنفيذاً لالتزامات “البحر الأحمر الدولية” بالعمليات المستدامة، فقد تم تزويد أسطول الطائرات المائية بوقود الطيران المستدام منذ بداية التشغيل، كما يتم البحث عن إمكانية تصنيع طائرات مائية كهربائية بالكامل.