إصلاح عطل تسبب بإلغاء رحلات الخطوط الجوية التركية المغادرة من إسطنبول

قال متحدث باسم الخطوط الجوية التركية إن الخلل الفني الذي ألغى جميع رحلاتها المغادرة من مطاري إسطنبول وصبيحة غوكجن الدوليين يوم الأربعاء تم إصلاحه وإن العمليات عادت إلى طبيعتها، وفقاً لوكالة “رويترز“.

ونفى يحيى أوستون التكهنات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بأن الأمر ناجم عن هجوم إلكتروني. وقال” لا يوجد وضع هجوم إلكتروني”.

Bilgi teknoloji sistemlerimizdeki aksaklık tespit edilmiş ve giderilmiştir.

Operasyonumuz kademeli olarak normal seyrine dönmektedir.

Herhangi bir siber saldırı durumu söz konusu değildir.

Yaşanan bu süreçten dolayı misafirlerimizden özür dileriz. — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) November 1, 2023

وقالت الخطوط الجوية التركية في بيان على موقعها على الإنترنت إن تغييرات الحجز سيتم إجراؤها مجاناً وسيتم رد التذاكر غير المستخدمة دون أي خصومات بسبب الاضطراب الفني.

وأضاف البيان” لن يتم فرض غرامة عدم الحضور على الركاب الذين لم يتخذوا أي إجراء بعد على الرغم من مرور وقت رحلتهم”.

وكتب يحيى أوستون على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقاً): “حددنا الخلل في أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا وتم تصحيحه. عمليتنا تعود تدريجياً إلى مسارها الطبيعي. لا أي يوجد هجوم إلكتروني”.

كما أعرب عن اعتذاره للمسافرين عبر رحلات الخطوط التركية، إزاء هذا العطل الذي أدى لتوقف الرحلات المغادرة من مطار إسطنبول وصبيحة غوكجن الدوليين، لقرابة 3 ساعات.