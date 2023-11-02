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إصلاح عطل تسبب بإلغاء رحلات الخطوط الجوية التركية المغادرة من إسطنبول

فريق التحرير by فريق التحرير
إصلاح عطل تسبب بإلغاء رحلات الخطوط الجوية التركية المغادرة من اسطنبول

قال متحدث باسم الخطوط الجوية التركية إن الخلل الفني الذي ألغى جميع رحلاتها المغادرة من مطاري إسطنبول وصبيحة غوكجن الدوليين يوم الأربعاء تم إصلاحه وإن العمليات عادت إلى طبيعتها، وفقاً لوكالة “رويترز“.

ونفى يحيى أوستون التكهنات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بأن الأمر ناجم عن هجوم إلكتروني. وقال” لا يوجد وضع هجوم إلكتروني”.

وقالت الخطوط الجوية التركية في بيان على موقعها على الإنترنت إن تغييرات الحجز سيتم إجراؤها مجاناً وسيتم رد التذاكر غير المستخدمة دون أي خصومات بسبب الاضطراب الفني.

وأضاف البيان” لن يتم فرض غرامة عدم الحضور على الركاب الذين لم يتخذوا أي إجراء بعد على الرغم من مرور وقت رحلتهم”.

وكتب يحيى أوستون على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقاً): “حددنا الخلل في أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا وتم تصحيحه. عمليتنا تعود تدريجياً إلى مسارها الطبيعي. لا أي يوجد هجوم إلكتروني”.

كما أعرب عن اعتذاره للمسافرين عبر رحلات الخطوط التركية، إزاء هذا العطل الذي أدى لتوقف الرحلات المغادرة من مطار إسطنبول وصبيحة غوكجن الدوليين، لقرابة 3 ساعات.

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