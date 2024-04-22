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12.5 مليون مسافر.. ازدحام في مطارات السعودية خلال رمضان وعيد الفطر

ازدحمت مطارات السعودية بشكل ملحوظ خلال شهر رمضان وعيد الفطر، حيث تجاوز عدد المسافرين 12.5 مليون مسافر، بزيادة 18% عن العام الماضي

فريق التحرير by فريق التحرير
مطارات السعودية

شهدت مطارات السعودية حركة نشطة خلال شهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر، حيث سجلت أعداد المسافرين من وإلى مطارات المملكة أكثر من 12.5 مليون مسافر محلي ودولي.

وتشير هذه الأرقام إلى زيادة ملحوظة بنسبة 18% عن نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس عودة النشاط إلى قطاع السفر والسياحة في المملكة بعد جائحة COVID-19.

وتوزع المسافرون على جميع مطارات السعودية، حيث استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة العدد الأكبر من المسافرين بواقع أكثر من 5.38 مليون مسافر، تلاه مطار الملك خالد الدولي بالرياض بـ 3.23 مليون مسافر.

كما شهد مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة حركة نشطة حيث استقبل قرابة 1.04 مليون مسافر، بينما خدمت بقية مطارات المملكة 2.85 مليون مسافر.

وتعكس هذه الأرقام الإيجابية جهود الهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية الأخرى في المملكة لتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية رائدة، وتوفير تجربة سفر سلسة وآمنة للمسافرين.

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فريق التحرير

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