اتهام شركات طيران أوروبية بممارسات مضللة

يحقق الاتحاد الأوروبي مع 20 شركة طيران أوروبية من ضمنها إير فرانس (الخطوط الجوية الفرنسية) ووحدتها الهولندية كيه.إل.إم وخطوط بروكسل الجوية التابعة للوفتهانزا بممارسات مضللة محتملة تقع في نطاق التمويه الأخضر، كما ذكرت وكالة “رويترز”.

والتمويه الأخضر كناية عن تقديم حلول زائفة لأزمة المناخ لتضليل الجمهور بشأن مدى ما تفعله الشركة لحماية البيئة. ويؤكد ذلك ما جاء في تقرير لهيئة البث البلجيكية آر.تي.بي.إف.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه يتعين على شركات الطيران أن توضح، بناء على أدلة علمية سليمة، مدى صحة الادعاءات بأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الرحلة الجوية يمكن تبديد تأثيرها من خلال مشاريع صديقة للمناخ أو عبر استخدام الوقود المستدام.

وأكدت إير فرانس أنها تلقت خطابا من المفوضية الأوروبية، وانها “تراجع حاليا محتوياته وستدرس الإجراءات التي سيتم اتخاذها”.

وأفادت مجموعة لوفتهانزا في بيان بأنها تتعامل مع كل شكوى تتلقاها وتدرسها بعناية.

وأكد متحدث باسم كيه.إل.إم، وهي الوحدة الهولندية التابعة لإير فرانس، أن الشركة تلقت أيضاً خطاباً من المفوضية.

ومن غير الواضح ما هي شركات الطيران الأخرى الخاضعة للتحقيق. وذكر الاتحاد الأوروبي أنه لن يكشف أسماء الشركات طالما أن التحقيق في مراحله الأولية.