بوينغ تواجه اتهامات جنائية بسبب انتهاك تسوية 737 ماكس

أوصى المدعون العامون في الولايات المتحدة بتوجيه اتهامات جنائية ضد شركة بوينغ، عملاق صناعة الطائرات، بعد تحقيق كشف عن انتهاك الشركة لتسوية سابقة تتعلق بحادثين مميتين لطائراتها من طراز 737 ماكس.

وتعود هذه الأحداث إلى عامي 2018 و2019، عندما شهد العالم حادثين مأساويين لطائرات بوينغ 737 ماكس، مما أسفر عن خسائر فادحة في الأرواح. وفي عام 2021، توصلت وزارة العدل الأميركية وبوينغ إلى اتفاقية لتسوية القضية، حيث وافقت الشركة على دفع 2.5 مليار دولار وتنفيذ إصلاحات شاملة في ممارسات الامتثال الخاصة بها، مقابل تجنب الملاحقة القضائية بتهمة الاحتيال والتآمر.

ومع ذلك، كشفت التحقيقات الأخيرة أن بوينغ لم تلتزم بشروط التسوية، مما دفع المدعين العامين إلى التوصية بتوجيه اتهامات جنائية ضدها.

ومن المقرر أن تتخذ وزارة العدل قرارًا نهائيًا بشأن هذه التوصية بحلول السابع من تموز/يوليو المقبل.

تأتي هذه التطورات في وقت عصيب بالنسبة للشركة التي تواجه بالفعل تدقيقًا مكثفًا من مختلف الجهات الحكومية والتشريعية بسبب سجلها المتعلق بالسلامة.

وإذا ما تم توجيه الاتهامات الجنائية، فإن ذلك سيزيد من تعقيد الأزمة التي تواجهها الشركة، وقد يؤدي إلى عواقب وخيمة على سمعتها وأعمالها.