توسيع اتفاقية إنترلاين بين طيران الإمارات وناس

أعلنت طيران الإمارات، اليوم الثلاثاء، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع طيران ناس السعودية، بهدف توسيع اتفاقية الشراكة بين الشركتين (إنترلاين).

وتنص الاتفاقية الجديدة على فتح رحلات ربط جديدة وتوفير المزيد من خيارات السفر لعملاء طيران ناس عبر مطار دبي الدولي، مركز عمليات طيران الإمارات.

وبموجب الاتفاقية الموسعة، سيصبح بإمكان عملاء طيران ناس حجز رحلات ربط عبر أي من بوابات طيران الإمارات في السعودية (الرياض، جدة، المدينة المنورة، والدمام) إلى مجموعة مختارة من الوجهات على شبكة طيران الإمارات في الشرق الأقصى، وغرب آسيا، والمحيط الهندي، وأوروبا.

وتوفر اتفاقية الشراكة الحالية بين الناقلتين خدمات ربط معززة عبر بوابات طيران الإمارات الأربع في المملكة إلى أكثر من 15 وجهة داخلية في السعودية.

وسيصبح بإمكان عملاء طيران ناس السفر إلى وجهات جديدة في الشرق الأقصى، وغرب آسيا، والمحيط الهندي، وأوروبا عبر رحلات ربط مع طيران الإمارات.

كما تتيح الاتفاقية للعملاء حجز رحلاتهم بتذكرة سفر واحدة مع ضمان وصول حقائب سفرهم إلى وجهتها النهائية مباشرة.

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، إن “هذه الاتفاقية تعزز التزام طيران الإمارات بتوفير المزيد من خيارات السفر لعملائها في المملكة العربية السعودية، وتساعدهم على الاستفادة من شبكتها العالمية الواسعة.”

وأضاف كاظم: “نؤكد من خلال هذه الاتفاقية على التزامنا تجاه سوق المملكة العربية السعودية، ونتطلع إلى استكشاف المزيد من الفرص لتوسيع نطاق شراكتنا مع طيران ناس في المستقبل.”

وتعد هذه الاتفاقية خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون بين شركتي الطيران الرائدتين في المنطقة، وتقديم المزيد من الخيارات والخدمات المميزة للمسافرين.