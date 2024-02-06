تعيين إيلينا سورليني رئيساً تنفيذياً لمطارات أبوظبي

أعلنت “مطارات أبوظبي” عن تعيين إيلينا سورليني عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً للشركة، لتنتقل بذلك من منصبها المؤقت الذي شغلته منذ يونيو 2023 إلى منصب دائم.

ومنذ انضمامها إلى مطارات أبوظبي، أشرفت سورليني على الافتتاح الناجح لمبنى المسافرين A الجديد في مطار أبوظبي الدولي، والذي يُعدّ من بين أكبر مباني المطارات في العالم، حيثُ يُمكنه استضافة 45 مليون مسافر سنوياً واستيعاب 79 طائرة في أي وقت.

ولعبت سورليني دورًا هامًا في الحفاظ على الزيادة في أعداد حركة المسافرين، والتي لا تزال تشهد نموًا سنويًا، فضلاً عن جذب شركات طيران ومسارات جديدة إلى أبوظبي، بما في ذلك الناقل الوطني الفرنسي إير فرانس.

إيلينا سورليني.. خبرة 20 عاماً في قطاع الطيران

وتتمتع سورليني بخبرة تزيد عن 20 عامًا في قطاع الطيران، حيث شغلت العديد من المناصب الإدارية العليا قبل انضمامها إلى مطارات أبوظبي، منها:

المدير التنفيذي لمحفظة النقل والخدمات اللوجستية في “القابضة” (ADQ).

نائب رئيس الإستراتيجية المؤسسية للمجموعة في المجموعة العمانية للطيران.

مدير الإستراتيجية في مطارات كوبنهاجن.

نائب الرئيس في مطارات ماكواري.

وهي أيضًا عضو في مجلس إدارة الاتحاد للطيران، وطيران أبوظبي، و”القابضة” (ADQ) لخدمات الطيران والفضاء.