إيروفلوت تخطط لإطلاق 339 طائرة جديدة روسية الصنع

أعلن رئيس شركة “إيروفلوت” سيرغي ألكساندروفسكي أن الشركة تخطط لإطلاق 339 طائرة جديدة روسية الصنع بحلول عام 2030.

وقال ألكساندروفسكي في المنتدى الدولي “روسيا”: “لقد طلبنا 339 طائرة محلية جديدة من طراز “سوبرجيت-89″ و”إم سي-21-210″ و”تو-214-40″، نتوقع إطلاقها بحلول عام 2030”.

ووفقا له، ستسمح الطائرات الجديدة للشركة بتوسيع جغرافيتها للرحلات الجوية حول العالم.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين ضرورة إنتاج أكثر من 600 طائرة روسية الصنع بالكامل على مدى السنوات الست المقبلة، والتي ستكون أساس أسطول شركات الطيران الروسية.