إيرباص عاجزة عن تلبية طلبيات الطائرات الجديدة

كشف الرئيس التنفيذي لشركة “إيرباص” غيوم فوري أن الشركة اضطرت” إلى رفض بعض طلبيات الطائرات، بسبب الطلبات الضخمة المتراكمة لديها”، مما يسلط الضوء على عدم التناسب بين استمرار الطلب القوي من شركات الطيران والشركات الصناعية التي تكافح لإنتاج الطائرات بالسرعة الكافية، كما أوردت وكالة “بلومبيرغ”.

وأوضح غيوم فوري، في مقابلة في معرض فارنبورو الجوي في بريطانيا اليوم الثلاثاء، أن الطلب في السوق يفوق قدرة الشركة على توريد طائراتها ضيقة البدن.

وأضاف: “علينا اليوم أن نرفض الطلبات لأننا غير قادرين على التسليم في الإطار الزمني المطلوب. لذا فإذا طرأ بعض التراجع في السوق، فلا مشكلة بالنسبة لنا”.

وتوقع فوري أن تستمر مشكلات سلسلة التوريد لبضع سنوات، وتسعى الشركة إلى إيجاد التوازن الصحيح بين العرض والطلب.

وقال فوري: “لدينا الآلاف من الموردين، وعندما يتأخر عدد قليل منهم في زيادة الإنتاج، فإن ذلك يؤدي إلى إبطاء الجميع”.

بيعت معظم طائرات “إيرباص” وهناك عدد قليل من الفرص التي ستتوفر قبل نهاية العقد. وفي الوقت نفسه، تعثرت الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج بسبب العقبات المستمرة في سلسلة التوريد، مما يعني أن الشركة لا تستطيع تسريع الإنتاج بالمعدلات التي ترغب فيها.

وأرجأت “إيرباص” زيادة إنتاجها المخطط لها إلى 75 طائرة من عائلة “إيه 320” شهرياً في حزيران / يونيو، وقالت أيضاً إنها لن تقوم بتسليم العدد الذي كان متوقعاً من الطائرات هذا العام.