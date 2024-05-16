إيرباص تكشف النقاب عن طائرة ثورية.. نصف طائرة ونصف هليكوبتر

كشفت شركة إيرباص النقاب عن نموذج تجريبي لطائرة جديدة تسمى “ريسر” (Racer) تم تصميمها لدمج سرعة الطائرة مع استقرار المروحية، ويُعد هذا النموذج خطوة ثورية في عالم الطيران، حيث يجمع بين ميزات الطائرات والمروحيات في تصميم فريد من نوعه.

ويُعد هذا النموذج، الذي تبلغ تكلفته 200 مليون يورو (217 مليون دولار)، خطوة طموحة في سباق إنتاج أسرع طائرات عمودية، حيث يتكون من نصف طائرة ونصف هليكوبتر، حيث تسعى إيرباص إلى رسم مستقبل الطيران العمودي.

ميزات طائرة إيرباص الجديدة

وتتميز الطائرة الجديدة، بمروحة علوية تقليدية ومروحتين أماميتين، مما يسمح لها بالوصول إلى سرعات قصوى تصل إلى 220 عقدة (400 كيلومتر في الساعة)، أي ضعف سرعة طائرات الهليكوبتر التقليدية التي تصل إلى 140 عقدة.

وتهدف إيرباص من خلال هذا التصميم المبتكر إلى إلى دمج مزايا السرعة والاستقرار في طائرة واحدة، وتوفير حل سريع الاستجابة للمهام الحرجة مثل البحث والإنقاذ، حيث يمكن للطائرة الوصول إلى موقع الحادث في وقت قصير للغاية، مما قد ينقذ حياة الكثير من الأشخاص.

وفي تصريحات صحفية، أكد برونو إيفين، الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص هليكوبترز، على أهمية السرعة في عمليات الإنقاذ، خاصة في الحالات الحرجة التي تتطلب الوصول إلى المنطقة بأسرع وقت ممكن.

وأشار إيفين، إلى مفهوم “الساعة الذهبية” في مجال الطب، وهي الفترة الزمنية الحاسمة التي تتطلب فيها الإصابات الرعاية الطبية العاجلة لمنع الوفاة.

وتجدر الإشارة إلى أن “ريسر” قد حظيت باهتمام كبير من كبار المسؤولين في قطاع الطيران، حيث حضر عرضها 150 من المديرين التنفيذيين في مجال الطيران وسياسيين وممثلين عن الاتحاد الأوروبي في قاعدة إيرباص للطائرات الهليكوبتر في مدينة مارينيان جنوب فرنسا.