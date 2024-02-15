إيرباص تخطط لتسليم 800 طائرة في 2024

تشهد شركة إيرباص، العملاق الأوروبي لصناعة الطائرات، زخماً متزايداً مع توقعات إيجابية لعام 2024.

وتخطط الشركة لتسليم 800 طائرة، مما يمثل زيادة ملحوظة في الإنتاج، خاصةً لطرازها الأكثر مبيعاً “إيه 320”. بينما تواجه منافستها اللدود “بوينغ” أزمة عميقة بعد حادث كاد يفضي إلى كارثة مطلع الشهر الماضي.

وتتطلع إلى زيادة إنتاج طرازها “A320” بشكل كبير خلال عام 2024. تأتي هذه الخطة استجابةً للطلب المتزايد على هذا الطراز من شركات الطيران حول العالم. تهدف الشركة إلى تسليم 65 طائرة “إيه 320” شهرياً، أي بزيادة 10 طائرات عن معدل الإنتاج الحالي.

طموح إيرباص

وتهدف إيرباص أيضاً إلى تسليم 75 طائرة “A320 NEO” شهرياً بحلول عام 2026. يعتبر هذا الطراز أكثر كفاءة في استهلاك الوقود من سابقه، مما يجعله خيارًا جذابًا لشركات الطيران التي تسعى إلى خفض تكاليف التشغيل.

وتطمح إيرباص لزيادة إنتاج طراز “A320” بشكل كبير، مستهدفة تسليم 65 طائرة شهرياً، في 2024 أي بزيادة 10 طائرات عن المعدل الحالي.

وحققت الشركة الأوروبية هدف التسليم السنوي في 2023، عندما سلمت 735 طائرةً، متجاوزةً توقعاتها المبدئية البالغة أكثر من 720 طائرةً.

وأعلنت إيرباص سابقاً أن الطلبيات المتراكمة الحالية من الطائرات تبلغ 8598 طائرةً.

الأرباح

حققت إيرباص نتائج قوية في عام 2023، حيث بلغت أرباحها قبل حساب الفوائد والضرائب 5.8 مليار يورو على إيرادات قدرها 65.4 مليار يورو.

وتتوقع الشركة تحقيق المزيد من النمو في عام 2024، مع أرباح تشغيل معدلة تبلغ 7 مليارات يورو، وكذلك تدفق نقدي حر معدّل بقيمة 4 مليارات يورو في عام 2024.

وتعكس هذه التوقعات التفاؤل السائد في الشركة بشأن آفاقها المستقبلية.

التحديات

على الرغم من التوقعات الإيجابية، تواجه إيرباص بعض التحديات التي يجب عليها معالجتها. تشمل هذه التحديات نقصًا في قطع الغيار، بالإضافة إلى مشكلات في مكونات معيبة، خاصةً في محركات “برات آند ويتني” التي تشغل طائرات “إيه 320 نيو”.

تعمل الشركة على التغلب على هذه التحديات من خلال التعاون مع مورديها، وتحسين عملياتها الإنتاجية، وتطوير تقنيات جديدة.