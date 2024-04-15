إياتا: ازدهار السفر الجوي في الشرق الأوسط خلال فبراير 2024

شهد قطاع السفر الجوي في منطقة الشرق الأوسط ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب خلال شهر شباط/فبراير الماضي، حيث أظهرت بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” زيادة بنسبة 19.7% في الطلب على السفر لدى شركات الطيران في المنطقة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وترافق هذا الارتفاع في الطلب مع زيادة في السعة المتاحة للمقاعد بنسبة 19.1%، مما أدى إلى تحسن عامل الحمولة ليصل إلى 80.8%، بزيادة طفيفة قدرها 0.4 نقطة مئوية عن شهر شباط/فبراير 2023.

وعلى الصعيد العالمي، أظهرت بيانات إياتا أن قطاع السفر الجوي شهد نمواً مماثلاً، حيث ارتفع الطلب الإجمالي على السفر بنسبة 21.5% مقارنةً بشهر شباط/فبراير 2023. وارتفعت السعة الإجمالية بنسبة 18.7% خلال الفترة نفسها، بينما استقر عامل الحمولة العالمي عند 80.6%، مسجلاً زيادة طفيفة قدرها 1.9 نقطة مئوية عن نفس الشهر من العام الماضي.

وأشارت بيانات “إياتا” إلى انتعاش ملحوظ في حركة السفر الجوي الدولية، حيث ارتفع الطلب الدولي على السفر بنسبة 26.3% مقارنةً بشهر شباط/فبراير من العام الماضي.

وارتفعت السعة الدولية بنسبة 25.5% خلال الفترة نفسها، مع تحسن ملحوظ في عامل الحمولة ليصل إلى 79.3%، بزيادة قدرها 0.5 نقطة مئوية.

كما شهد الطلب على السفر المحلي في الشهر الثاني من العام الجاري نمواً بنسبة 15.0% مقارنةً بنفس الشهر عام 2023، بينما ارتفعت السعة المحلية بنسبة 9.4% خلال الفترة نفسها.

واستقر عامل الحمولة المحلي عند 82.6%، مسجلاً زيادة طفيفة قدرها 4.0 نقطة مئوية عن نفس الشهر من العام الماضي.