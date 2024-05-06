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إياتا: ازدهار السفر الجوي عالميًا في مارس 2024

اشارت بيانات صادرة عن إياتا عودة قوية لقطاع السفر الجوي، مع توقعاتٍ بموسم صيفٍ مزدحمٍ في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

فريق التحرير by فريق التحرير
إياتا

شهد قطاع السفر الجوي العالمي انتعاشًا ملحوظًا في مارس 2024، حيث أظهرت جميع المؤشرات الرئيسية ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على السفر مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لبيانات صادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”.

وتُشير هذه الأرقام إلى عودة قوية لِما قبل جائحة كوفيد-19، مما يدل على رغبة قوية لدى الناس في السفر وتجربة العالم مرة أخرى.

وارتفع الطلب العالمي على السفر، المقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر، بنسبة 13.8% في آذار/مارس الماضي مقارنةً بالشهر نفسه في 2023. كما ارتفعت السعة الإجمالية، المُقاسة بالمقاعد المتاحة لكل كيلومتر، بنسبة 12.3% خلال نفس الفترة. ونتيجة لذلك، استقر عامل الحمولة عند 82.0%، مسجلاً زيادة طفيفة بواقع 1.0 نقطة مئوية مقارنةً بشهر آذار/مارس 2023.

وبحسب بيانات إياتا سجلت جميع المناطق الرئيسية في العالم نموًا في الطلب على السفر في آذار/مارس المنصرم. وشهدت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ أعلى زيادة في الطلب، حيث ارتفع بنسبة 38.5% على أساس سنوي. تبعتها شركات الطيران في أميركا الشمالية (14.5%) وأميركا اللاتينية (19.7%) والشرق الأوسط (10.8%) وأوروبا (11.6%) وإفريقيا (8.1%).

بينما كان نمو الطلب المحلي أبطأ من الطلب الدولي، إلا أنه أظهر أيضًا اتجاهًا تصاعديًا في آذار/مارس الفائت. حيث ارتفع الطلب المحلي بنسبة 6.6% مقارنةً بنفس الشهر عام 2023، مع استقرار عامل الحمولة عند 82.6%.

حافظت الصين على موقعها المهيمن في سوق السفر المحلي، حيث سجلت أعلى معدل نمو بنسبة 17.6% مقارنةً بشهر آذار/مارس 2023.

وأشارت بيانات إياتا إلى أن الأسواق المحلية الأخرى شهدت نموًا ثابتًا باستثناء أستراليا، التي شهدت تراجعًا طفيفًا يُعزى إلى التباطؤ الاقتصادي في الربع الأول من العام.

وعلى الرغم من الانتعاش الواضح، لا تزال صناعة الطيران تواجه بعض التحديات. وتشمل هذه التحديات بحسب إياتا:

  • ضغوط سلسلة التوريد:
    حيث تُعاني شركات الطيران من ارتفاع تكاليف التشغيل بسبب الاضطرابات في سلسلة التوريد ونقص العمالة.
  • ازدحام المطارات:
    إذ تُواجه بعض المطارات صعوبات في التعامل مع زيادة أعداد المسافرين، مما قد يؤدي إلى تأخير الرحلات والإلغاءات.
  • ارتفاع أسعار الوقود:
    تُشكل أسعار الوقود المرتفعة عبئًا إضافيًا على شركات الطيران، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران.
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...