إياتا: أرقام قياسية لشركات الطيران في 2023 و2024

توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” أن تحقق شركات الطيران إيرادات قياسية خلال العام الجاري 2023 والعام القادم 2024.

ورجح “إياتا” في تقرير لها أن يصل صافي أرباح صناعة الطيران إلى 25.7 مليار دولار في عام 2024، أي ما يعادل هامش صافي ربح قدره 2.7%، مقابل 23.3 مليار دولار خلال 2023، وهو ما يمثل هامش ربح صافي بنسبة 2.6%.

كما توقع الاتحاد أن ترتفع الإيرادات التشغيلية لشركات الطيران إلى 964 مليار دولار في عام 2024، أي بنسبة 7.6% عن الرقم القياسي البالغ 896 مليار دولار الذي تحقق خلال 2023.

وكشف أن ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم سيؤديان إلى ارتفاع تكاليف رأس المال، ما يضر بهوامش الربح.

وقال أندرو ماترز، مدير السياسة والاقتصاد في الاتحاد الدولي للنقل الجوي لوكالة “بلومبرغ” إن الأداء القوي لهذه الصناعة يأتي بعد إعادة فتح السوق الصيني الذي كان مغلقاً بسبب الجائحة.

وأضاف: “تعد الصين جزءاً كبيراً من نمو صناعة السفر.. لقد جاءت الأمور أفضل مما توقعنا من حيث قوة الطلب، والمخاطر الهبوطية التي توقعناها”.

بدوره قال ويلي والش ممثل الاتحاد الدولي للنقل الجوي: “كانت سرعة التعافي استثنائية، ولكن يبدو أيضاً أن الوباء كلف شركات الطيران حوالي أربع سنوات من النمو”.

وتابع: “تشير التوقعات اعتباراً من عام 2024، إلى أنه يمكننا توقع المزيد من أنماط النمو الطبيعية لكل من الركاب والبضائع”.