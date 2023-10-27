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أقل تلوثًا للبيئة.. طائرات إندونيسية باستخدام وقود زيت النخيل

الطائرة المزودة بزيت النخيل حملت أكثر من 100 راكب من العاصمة جاكرتا إلى مدينة سوراكارتا على بعد نحو 550 كيلومترًا .

فريق التحرير by فريق التحرير

كشف عرفان ستيابوترا، الرئيس التنفيذي لشركة طيران جارودا إندونيسيا الوطنية، عن إطلاق أولى الرحلات التجارية باستخدام وقود طائرات ممزوج بزيت النخيل.

في سعى من أكبر دولة منتجة لزيت النخيل في العالم إلى التوسع في استخدام الوقود الحيوي لخفض وارداتها من الوقود.

وأوضح أن طائرة من طراز BOEING 737-800NG ، تديرها الشركة، حملت أكثر من 100 راكب من العاصمة جاكرتا إلى مدينة سوراكارتا على بعد نحو 550 كيلومترًا مستخدمة وقودا ممزوجًا بزيت النخيل.

وتابع: “سنناقش المزيد مع شركة برتامينا (للنفط والغاز)، ووزارة الطاقة والأطراف الأخرى، لضمان أن يكون سعر هذا الوقود معقولاً من الناحية التجارية”. مبينًا أن الطائرة من المقرر أن تعود إلى جاكرتا في وقت لاحق اليوم.

وكانت شركة جارودا إندونيسيا قد أجرت تجارب عدة، شملت اختبار الطيران باستخدام الوقود الجديد في وقت سابق من هذا الشهر، واختبارًا للمحرك على الأرض في أغسطس، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”.

وتنتج شركة برتامينا المملوكة للدولة في إندونيسيا وقود الطائرات الممزوج بزيت النخيل في مصفاة تابعة لها، ويصنع الوقود من زيت نواة النخيل المكرر عديم الرائحة.

وتقول الشركة إن الوقود المشتق من زيت النخيل يصدر كميات أقل من الغازات المسببة للاحتباس الحراري مقارنة بالوقود الأحفوري، ودعت نظراءها من الدول المنتجة لزيت النخيل إلى إدراج زيت الطعام في المواد الخام لإنتاج وقود طيران مستدام.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...