في إطار استعداداتها لموسم الحج المقبل، تتجه وزارة النقل والخدمات اللوجستية نحو ابتكار خدمة مبتكرة لنقل ضيوف الرحمن باستخدام “التاكسي الطائر” والدرونز، لنقل ضيوف الرحمن من المطار إلى الفنادق باستخدام طائرات كهربائية.

من المقرر أن تتيح هذه التجربة لضيوف الرحمن الوصول إلى فنادقهم في مكة المكرمة مباشرة من المطار عبر طائرات كهربائية، مما يقلل من الزمن والجهد المطلوبين للتنقل التقليدي. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية تطوير قطاع النقل في المملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى توفير خدمات عصرية ومبتكرة للمواطنين والزوار.

تعتبر هذه التجربة بمثابة نماذج حديثة تأتي في ظل تنافس شركات عدة تسعى لتقديم منتجات عملية خلال السنوات القادمة، حيث أكدت الخطوط السعودية سابقًا نيتها شراء مئة طائرة كهربائية، بهدف نقل ضيوف الرحمن من مطار الملك عبد العزيز بجدة إلى مهابط الطائرات في الفنادق المتواجدة بمكة المكرمة.

وفي سياق متصل، أعلنت الخطوط السعودية عن نيتها شراء 100 طائرة كهربائية بهدف تسهيل نقل الحجاج من مطار الملك عبد العزيز بجدة إلى فنادقهم في مكة المكرمة. يأتي هذا القرار في إطار تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتقديم خدمات متميزة للزوار وضيوف الرحمن.

من جانبها، أكدت الوزارة أن هذه التجربة تمثل بداية لمشاريع مستقبلية مبتكرة في مجال النقل والخدمات اللوجستية، وتعكس التزام المملكة بتطوير قطاعاتها الحيوية وتبني التكنولوجيا الحديثة لخدمة المجتمع.