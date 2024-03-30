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إصابة 6 ركاب بعد تعرض طائرتهم لمطبات جوية قوية فوق نيويورك

حولت طائرة يونايتد إيرلاينز وهي من طراز «بوينغ 737» مسارها إلى المطار البديل «بعد ورود أنباء عن هبوب رياح قوية في نيويورك”.

فريق التحرير by فريق التحرير
طائرة «بوينغ 737» تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز بعد هبوطها في مطار ستيوارت الدولي في مقاطعة أورانج نيويورك
طائرة «بوينغ 737» تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز بعد هبوطها في مطار ستيوارت الدولي في مقاطعة أورانج نيويورك

ذكرت صحيفة “نيويورك بوست” أن ستة أشخاص كانوا على متن رحلة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز كانت متجهة من إسرائيل إلى نيوارك نقلوا إلى المستشفى بعد أن اضطرت الطائرة إلى التحول إلى مطار في نيويورك يوم الجمعة بسبب الرياح العاتية.

وهبطت رحلة يونايتد إيرلاينز رقم 85 بسلام في مطار ستيوارت الدولي في مقاطعة أورانج نيويورك حوالي الساعة 6:45 مساء الجمعة بتوقيت نيويورك، حيث كان في استقبالها المسعفون على المدرج، وفقاً للصور وبيان من شركة الطيران.

وقالت يونايتد إن الطائرة، التي كانت تقل أكثر من 300 راكب، حولت مسارها إلى مطار نيويورك “بعد ورود أنباء عن هبوب رياح شديدة في نيوارك”.

وتحقق إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية في ملابسات وقوع الحادث.

وقالت شركة الطيران إن الطائرة وهي من طراز «بوينغ 737» حولت مسارها إلى المطار البديل «بعد ورود أنباء عن هبوب رياح قوية في نيويورك”.

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