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إخلاء طائرة هندية في نيودلهي إثر تهديد بوجود قنبلة

تعاملت سلطات مطار نيودلهي مع تهديد أمني وتم إخلاء ركاب طائرة بنجاح دون وقوع إصابات. وتجري حاليًا عمليات تفتيش دقيقة للطائرة للتأكد من سلامتها.

فريق التحرير by فريق التحرير
إخلاء طائرة هندية في نيودلهي إثر تهديد بوجود قنبلة

أعلنت سلطات مطار نيودلهي الدولي اليوم الثلاثاء عن إخلاء طائرة تابعة لشركة “إنديغو” الهندية للطيران، وذلك بعد تلقي تهديد بوجود قنبلة على متنها. وقد اتخذت السلطات إجراءات أمنية فورية للتعامل مع الموقف.

وكانت الطائرة المعنية تستعد للإقلاع في رحلة داخلية متجهة إلى مدينة فاراناسي بولاية أوتار براديش، الواقعة في شمال الهند. وقد تم إخلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم بسلام من الطائرة عبر منافذ الطوارئ، ولم يتم تسجيل أي إصابات.

وفي أعقاب عملية الإخلاء، باشرت الفرق الأمنية المختصة بإجراء تفتيش شامل للطائرة للتأكد من عدم وجود أي مواد مشبوهة. وتقوم السلطات المختصة بالتحقيق في ملابسات التهديد الأمني والعمل على تحديد مصدره.

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فريق التحرير

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