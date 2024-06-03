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أياتا.. شركات الطيران تتوقع نقل 5 مليارات مسافر في 2024

تشير توقعات أياتا إلى أن قطاع الطيران العالمي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق انتعاش كامل وتجاوز مستويات ما قبل جائحة كوفيد19.

فريق التحرير by فريق التحرير
أياتا

أعلن اتحاد النقل الجوي الدولي “أياتا” عن توقعاته الإيجابية لقطاع الطيران العالمي في عام 2024. إذ يتوقع الاتحاد أن يصل عدد المسافرين جواً إلى 4.96 مليار مسافر، متجاوزًا بذلك الرقم القياسي المسجل في عام 2019 قبل جائحة كوفيد-19.

هذه الأرقام المبشرة تعكس تعافي القطاع من الخسائر الفادحة التي تكبدها خلال فترة الجائحة، والتي قدرها الاتحاد بنحو 183 مليار دولار بين عامي 2020 و2022.

وعلى صعيد الأداء المالي، رفع الاتحاد توقعاته للأرباح العالمية الصافية لعام 2024 إلى 30.5 مليار دولار، متجاوزًا توقعاته السابقة البالغة 25.7 مليار دولار.

ويلي والش، المدير العام للاتحاد، وصف هذه النتائج المتوقعة بأنها “نجاح كبير” في ظل التحديات التي واجهها القطاع مؤخرًا. وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس مرونة وقوة قطاع الطيران وقدرته على التعافي والنمو.

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فريق التحرير

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