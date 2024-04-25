الإمارات تحلق بعيدًا نحو مستقبل مستدام: افتتاح أول مهبط عمودي صديق للبيئة في العالم

تخطو دولة الإمارات العربية المتحدة خطوة تاريخية نحو مستقبل النقل الجوي المستدام، مع افتتاح أول مهبط عمودي (Vertiport) مزود بالطاقة النظيفة في العالم.

أول مهبط عمودي في العالم

ويعد هذا الإنجاز الأول من نوعه على مستوى العالم، ويُعزز مكانة الإمارات كمركز رائد للابتكار والتكنولوجيا.

وأصدرت أول لائحة وطنية على مستوى العالم لمهابط الطائرات العمودية المزودة بالطاقة النظيفة في مارس 2023.

وقال سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: “يُظهر هذا الإنجاز التزام الهيئة العامة للطيران المدني والقطاع بتسريع تبني تطبيقات التنقل الجوي المتقدمة في الدولة. ويؤكد النهج الاستباقي والريادي في نشر اللوائح الوطنية الداعمة لتمهيد الطريق لتشغيل المهابط العمودية المزودة بالطاقة النظيفة بشكل آمن وفعال. ويمثل هذا الإنجاز خطوة أولى نحو استكشاف الإمكانيات الكاملة للتنقل الجوي المتقدم وتعزيز الابتكار في قطاع النقل”.

يُمثل افتتاح أول مهبط عمودي مزود بالطاقة النظيفة في الإمارات علامة فارقة في مسيرة التنمية المستدامة والابتكار. وتُؤكد هذه الخطوة ريادة الإمارات في مجال النقل الجوي، وتُعزز مكانتها كمركز عالمي للتقنيات المتقدمة.