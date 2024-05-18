أول رحلة مأهولة لكبسولة “ستارلاينر” إلى الفضاء تتأجل مجدداً

أرجأت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية “ناسا”، وشركة “بوينغ”، مرة أخرى إطلاق أول رحلة مأهولة لكبسولة “ستارلاينر” إلى الفضاء بسبب تسرب الهيليوم.

وذكرت “ناسا” أن التأجيل الأحدث سيتيح 4 أيام من الوقت لتقييم ومعالجة أسباب تسرب الهيليوم.

وتم تأجيل إطلاق كبسولة “ستارلاينر” من فلوريدا عدة مرات خلال هذا الشهر، وبالإضافة إلى تسرب الهيليوم، كانت هناك مشكلة فنية تتعلق بصاروخ أطلس 5 الذي سيحمل الكبسولة وهو ما أدى إلى تأخير سابق.

ومن المقرر الآن أن يتم الإطلاق في موعد لا يتجاوز الساعة 3:09 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1909 بتوقيت جرينتش) يوم السبت المقبل في 25 أيار / مايو.

ويتأخر البرنامج عدة سنوات عن الموعد المحدد ويتجاوز الميزانية المخصصة له بأكثر من 1.5 مليار دولار.

وتعمل شركة “بوينغ” على تطوير ستارلاينر منذ أكثر من عشر سنوات لتزويد “ناسا” بمركبة فضائية أمريكية ثانية قادرة على نقل رواد إلى ومن محطة الفضاء الدولية.

وقد أطلقت كبسولة “كرو دراغون” Crew Dragon التابعة لشركة “سبيس إكس”، والتي تم بناؤها في إطار برنامج “ناسا” نفسه، رواد فضاء لأول مرة إلى الفضاء في مايو 2020، عندما استؤنفت عمليات الإطلاق المأهولة من الأراضي الأمريكية بعد ما يقرب من عقد من اعتماد الولايات المتحدة على برنامج “سويوز” الروسي للتوجه إلى محطة الفضاء الدولية.