أول رحلة خارجية لطائرة صنع الصين ستنافس بوينغ

هبطت أمس الثلاثاء أول طائرة ركاب صينية الصنع في هونغ كونغ في محطة فارقة في جهود الصين لاقتحام سوق تصنيع الطائرات التي يهيمن عليها الغرب. وهبطت الطائرة C919، وهي طائرة كبيرة ذات ممر واحد يمكنها حمل ما يصل إلى 168 راكبا، في مطار هونغ كونغ الدولي في أول رحلة لها خارج البر الرئيسي الصيني. وانضمت إليها طائرة ARJ21، وهي طائرة إقليمية أصغر تتسع لـ 78-90 مقعدًا. والطائرة C919 هي طائرة ذات محركين تنظر إليها بكين على أنها منافس للطرز الأجنبية مثل بوينغ 737 ماكس وإيرباص A320.

تصنيع الطائرة C919 يجري من قبل شركة الطائرات التجارية الصينية (كوماك -Comac)، وهي شركة صينية مملوكة للدولة لتصنيع الطائرات، على الرغم من أن العديد من أجزائها يتم الحصول عليها من الخارج. على سبيل المثال، يأتي محرك الطائرة C919 من شركة CFM International، وهي مشروع مشترك بين شركة GE Aerospace الأمريكية وشركة Safran Aircraft Engines الفرنسية. وفي الوقت نفسه، يتم الحصول على إطارات C919 من شركة الإطارات الفرنسية العملاقة ميشلان، وفقًا لموقع كوارتز.

وتسعى الصين إلى الحصول على موطئ قدم في مجال الطيران من خلال تحليق أول طائرة ركاب كبيرة لها وجاء الهبوط بعد حوالي سبعة أشهر من قيام الطائرة برحلتها التجارية الأولى. كانت الطائرة قيد التطوير لمدة 16 عامًا وكانت تعاني من التأخير.

يخطط الزعيم الصيني شي جين بينغ لإنهاء اعتماد الصين على التكنولوجيا الأجنبية في الصناعات الإستراتيجية مثل الطيران. وقال شي إن الصين لن تعتبر “قوة حقيقية” حتى تطور طائرتها الخاصة، وضخت الحكومة مساعدات الدولة في مشروع C919 بعد استبعاد شركة كوماك من جيش البلاد، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

وفي وقت سابق من هذا العام، اشترت شركة طيران شرق الصين 100 طائرة من طراز C919 مقابل 10 مليارات دولار في أكبر صفقة للطائرة حتى الآن. وسيتم تسليم الطائرات على دفعات من عام 2024 إلى عام 2031. وتخطط شركة غالوب إير، وهي شركة طيران جديدة مقرها بروناي، لشراء 30 طائرة في صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية 2 مليار دولار، حسبما ذكرت رويترز في سبتمبر. قامت شركة Comac أيضًا بتطوير ARJ-21 للمنافسة في السوق التي تهيمن عليها شركة ايمبراير Embraer البرازيلية وشركة بومبارديه Bombardier الكندية.