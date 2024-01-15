أكثر 10 مسارات طيران دولية ازدحاماً في 2023

تصدر خط الطيران بين كوالالمبور وسنغافورة قائمة أكثر خطوط الطيران الدولية ازدحاما في العالم خلال عام 2023، بينما جاء خط القاهرة إلى جدة في المركز الثاني وفي المرتبة الثالثة جاء خط هونج كونج إلى تابييه كثالث أكثر الطرق الدولية ازدحاما.

وفقا لمؤسسة (OAG) المزود العالمي لبيانات السفر، احتل مسار الطيران الدولي بين كوالالمبور وسنغافورة المرتبة الأولى ضمن الأكثر ازدحاما لعام 2023 مع 4.9 ملايين مقعد.

خط طيران عربي في المركز الثاني

في المركز الثاني جاء خط الطيران الدولي بين القاهرة وجدة بعدد 4.8 ملايين مقعد، وجاء خط الطيران بين هونج كونج وتايبييه كثالث أكثر الطرق الدولية ازدحاما في عام 2023 مع 4.6 ملايين مقعد.

أما رابع أكثر الطرق الدولية ازدحاما في عام 2023 فهو خط سيول وأوساكا مع 4.2 ملايين مقعد، وفي المركز الخامس جاء خط الطيران بين سيول وطوكيو بنحو 4.2 ملايين مقعد، وجاء خط دبي والرياض في المركز السادس بنحو 4 ملايين مقعد.

وفي المرتبة السابعة جاء خط جاكرتا وسنغافورة بنحو 3.9 ملايين مقعد، ثم خط نيويورك ولندن بنحو 3.8 ملايين مقعد، ثم خط بانكوك وسنغافورة بنحو 3.5 ملايين مقعد، وبانكوك وسيول بنحو 3.4 ملايين مقعد.

مسار الطيران المحلي الأكثر ازدحاما

تصدر خط الطيران بين جيجو وسيول مسار الطيران المحلي الأكثر ازدحاما لعام 2023 مع 13.7 مليون مقعد، في المركز الثاني في القائمة جاء مسار شيتوس إلى طوكيو مع 11.9 مليون مقعد.

ويعد طريق فوكوكا إلى طوكيو ثالث أكثر الطرق ازدحاما حيث يضم 11.3 مليون مقعد، ويعد مسار هانوي إلى مدينة هوشي رابع أكثر خطوط الطيران المحلية ازدحاما في عام 2023 مع 10.9 ملايين مقعد، كما أن ملبورن إلى سيدني هو الخامس مع 9.3 ملايين مقعد.

وفي المركز السادس يأتي مسار بكين وشنغهاي بنحو 8.4 ملايين مقعد، ثم مسار خط طوكيو وأوكيناوا بنحو 8 ملايين مقعد، وفي المركز الثامن يأتي خط جدة إلى الرياض بنحو 7.9 ملايين مقعد، ثم خط مومباي ودلهي بنحو 7.3 ملايين مقعد، وفي المركز العاشر يأتي خط جاكرتا ودينباسار بنحو 7.2 ملايين راكب.