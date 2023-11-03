فريق التحرير by فريق التحرير

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أفيليس تستكمل الاستحواذ على ستاندرد تشارترد لتأجير الطائرات بـ 3.6 مليار دولار

قالت شركة “أفيليس” إنها حصلت على قرض قيمته 2.1 مليار دولار من 10 بنوك لتنفيذ صفقة استحواذها على أعمال تأجير الطائرات التابعة لبنك “ستاندرد تشارترد”

فريق التحرير by فريق التحرير

أكملت شركة “أفيليس”  AviLease المتخصصة في تأجير الطائرات والمملوكة لـ”صندوق الاستثمارات العامة” السعودي، عملية استحواذها على أعمال تأجير الطائرات التابعة لبنك “ستاندرد تشارترد” بقيمة 3.6 مليار دولار، بحسب بيان صادر عن الشركة.

وبعد هذا الاستحواذ، تمتلك الشركة الآن وتدير 167 طائرة مؤجرة إلى 46 شركة طيران حول العالم، بحسب ما أعلنته على موقعها.

وقالت الشركة إنها حصلت على قرض قيمته 2.1 مليار دولار من 10 بنوك لتنفيذ الصفقة. وتضم هذه البنوك: “البنك الأهلي الكويتي”، و”بنك أبو ظبي التجاري”، و”بنك أبو ظبي الأول”، و”بنك ميزوهو”، و”ناتيكسيس”، و”بنك ستاندرد تشارترد”، بجانب بنوك الاكتتاب الأولية وهي: “بي إن بي باريبا” و”سيتي بنك” و”بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط” و”بنك إم يو إف جي”.

وتعتزم الشركة زيادة محفظة طائرتها إلى 300 طائرة على مدى السنوات السبع المقبلة، وفق ما أعلنه رئيسها التنفيذي تيد أوبيرن في وقت سابق.

وتتوقع الشركة أن تنمو أصولها إلى 20 مليار دولار من 6 مليارات دولار (قبل تنفيذ الصفقة) بحلول عام 2030. وتستهدف الشركة تصنيفاً من الدرجة الاستثمارية بحلول منتصف العام المقبل وتأمل في إصدار ما يصل إلى ملياري دولار من السندات المقومة بالدولار سنوياً.

وتأسست شركة “أفيليس” العام الماضي، وهي واحدة من عديد من الشركات التي أُنشئَت في المملكة العربية السعودية للمساعدة على تنويع موارد المملكة بعيداً عن النفط.

وفي إطار سعي البلاد لتصبح مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية والسياحة، أطلقت الحكومة أيضاً شركة طيران جديدة (طيران الرياض)، وتخطّط لبناء أحد أكبر المطارات في العالم في عاصمتها الرياض.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...