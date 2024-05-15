أطول رحلة جوية من لندن إلى أبعد مدينة في العالم تستغرق 17 ساعة

تعد الرحلات الجوية جزءا أساسيا من تجربة العطلات، حيث تمنح السياح القدرة على وضع أقدامهم في وجهة غريبة بعد بضع ساعات فقط في الهواء. ومع زيادة كفاءة الطائرات، أصبحت المزيد من شركات الطيران قادرة على تقديم رحلات أطول لا تتطلب أي توقف. حاليا، أطول رحلة طيران بدون توقف تنطلق من المملكة المتحدة تأخذ الركاب من مطار هيثرو في لندن إلى بيرث في أستراليا.

أطول رحلة جوية

تغطي الرحلة، التي تقدمها شركة الطيران الأسترالية كانتاس، مسافة 14500 كيلومتر (9000 ميل) وتستغرق 16 ساعة و45 دقيقة لإكمالها، وفقا لـ”Daily Express”.

ونتيجة لذلك، فإن السائحين الذين يغادرون مطار هيثرو في الساعة الواحدة ظهرا لن يصلوا إلى بيرث إلا بعد الساعة الواحدة ظهرا في اليوم التالي.

يسافر الأشخاص على متن رحلة طائرة كانتاس دريملاينر، وهي نسخة من طائرة بوينغ 787 التي تضم 236 مقعدا.

هناك 166 مقعدا اقتصاديا، و28 مقعدا اقتصاديا ممتازا، و42 مقعدًا في درجة الأعمال، مما يعني أنه يمكن استيعاب جميع أنواع الركاب في الرحلة.

مميزات الدرجة الاقتصادية

في حين أن مسافري الدرجة الاقتصادية لا يحصلون على الكثير من الكماليات غير المتوقعة، فإن الميزات القياسية تشمل شاشة لمس للمعلومات والترفيه مقاس 12 بوصة، ومنفذ شحن هاتف USB فردي ومسند رأس قابل للتعديل.

في حين أن الرحلة قد تبدو طويلة بشكل لا يصدق، إلا أن الرحلات الجوية التي تتطلب التوقف عادة ما تستغرق أكثر من 20 ساعة لإكمالها.

يمكن أن يعتمد الوقت اللازم للقيام بالرحلة بشكل كبير على شركة الطيران والوجهة التي تخطط للتوقف فيها.

ومع ذلك، بالمقارنة مع رحلات كانتاس المباشرة، فإن الرحلات التي تتميز بالتوقف عادة ما تكون أرخص بحوالي 300 جنيه إسترليني للشخص الواحد لرحلة الذهاب والإياب.