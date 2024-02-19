أشهر 5 طيارين في التاريخ.. حكايات أسطورية

يحظى الطيارون بأهمية قصوى أثناء الرحلات الجوية، حيث إنهم مؤتمنون على التحكم في الطائرة وسلامة جميع من على متنها.

على مدار التاريخ، حقق الطيارون إنجازات مهمة شكلت صناعة الطيران كما هي اليوم، ويلقي هذا التقرير نظرة على حياة وإنجازات بعض الطيارين الأكثر شهرة في التاريخ.

أشهر 5 طيارين

ويلبر وأورفيل رايت:

في كل عام، يصادف يوم 17 ديسمبر/كانون الأول عندما لم تعد السماء حدودا، قبل 120 عاما، اخترع الأخوان رايت، وبنوا، وحلقوا بأول طائرة ناجحة تعمل بمحرك أثقل من الهواء في العالم.

نفذ الأخوان رايت 4 رحلات جوية على طائرة رايت فلاير في كيل ديفيل هيلز بالقرب من كيتي هوك، كارولاينا الشمالية، الولايات المتحدة.

باعتبارها أول رحلة طيران يتحكم فيها الإنسان، وعلى الرغم من أنها استغرقت 12 ثانية فقط، إلا أنها كانت بمثابة بداية حقبة تحولية في مجال الطيران، وكانت كل رحلة لاحقة أطول وأسرع من الأخرى.

على الرغم من الخلافات التاريخية حول الأصول الدقيقة لأول طائرة، إلا أن أورفيل وويلبر رايت معترف بهما عالميا كمخترعي الطائرة ولم يكن هذا الإنجاز ممكنا إلا بخبرة الطيارين المهرة.

دوغلاس بدر:

ولد دوغلاس بدر في لندن عام 1910 وقضى السنوات الأولى من حياته في الهند قبل أن يعود إلى المملكة المتحدة. نشأ ليصبح طيارا مقاتلا في سلاح الجو الملكي (RAF) وقائدا مسؤولا عن أكثر من 20 انتصارا جويا خلال الحرب العالمية الثانية.

قصة بدر من القصص المميزة في عالم الطيران، ليس فقط لمهاراته المذهلة في مجال الطيران، ولكن أيضا لشجاعته وصموده في مواجهة الشدائد.

لم يفقد تصميمه أبدا على الرغم من خسارته ساقيه قبل انضمامه إلى سلاح الجو الملكي البريطاني. بعد تعافيه، خضع للتدريب على الطيران مرة أخرى، واجتاز رحلات الفحص، ثم سعى إلى إعادة تنشيطه كطيار.

في الحرب العالمية الثانية، تم قبول بدر كطيار في سلاح الجو الملكي البريطاني وسجل انتصارات معروفة في دونكيرك خلال معركة فرنسا ومعركة بريطانيا.

لسوء الحظ، في عام 1941، بعد أن تم قصفه فوق فرنسا التي تحتلها ألمانيا، تم القبض عليه من قبل القوات الألمانية. وعلى الرغم من محاولات الهروب العديدة الفاشلة، فقد أطلق الجيش الأمريكي سراحه بعد 4 سنوات من القبض عليه.

أميليا إيرهارت:

أول طيارة تطير عبر المحيط الأطلسي

أيقونة نسوية في الصناعة التي يهيمن عليها الذكور، أميليا إيرهارت هي بلا شك واحدة من أشهر الطيارين في كل العصور.

ولدت إيرهارت عام 1897، وبدأت الطيران في العشرينات من عمرها عندما كان العالم الصناعي يتحرك بوتيرة المحرك البخاري، وكانت صناعة الطيران تخطو خطواتها الأولى.

على خطى تشارلز ليندبيرغ، الذي اشتهر بأول رحلة منفردة عبر المحيط الأطلسي في عام 1927، حققت إيرهارت نفس الإنجاز بعد عام، لتصبح أول طيارة تقوم بذلك، ومن الجدير بالذكر أن مساعد الطيار والميكانيكي رافقا إيرهارت.

بعد رحلتها الرائدة، تولت إيرهارت دورا تدريسيا في جامعة بوردو، ومع ذلك، يتم ذكر إيرهارت في المقام الأول لرحلتها الأخيرة المصيرية.

في عام 1937، شرعت في رحلة طموحة حول العالم مع ملاحها فريد نونان. ولكن اختفيا في المحيط الهادئ.

سولي سولينبرجر:

ربما يكون سولي سولينبرجر أحد أشهر الطيارين في العصر الحديث.

اشتهر بأفعاله كقائد رحلة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 1459. في 15 يناير/كانون الثاني 2009، قام سولي بهبوط اضطراري، مما أدى إلى هبوط طائرة إيرباص A320 على نهر هدسون بعد اصطدام طائر بها مما أدى إلى تعطيل كلا المحركين.

بعد أن فقد الدفع على كلا المحركين، طلب سولينبرجر أولا العودة إلى مطار لاغوارديا، لكن أدرك أن ذلك لم يكن ممكنا، فسعى بعد ذلك إلى خيارات الهبوط في مطار تيتربورو.

على الرغم من السماح له بالاقتراب من المدرج 1، إلا أنه سرعان ما أدرك أن ذلك لم يكن ممكنا أيضا، فاختار الهبوط على نهر هدسون، ونجا جميع الأفراد الذين كانوا على متنها وعددهم 155 شخصا.

بعد هذه الحادثة، برز سولينبرجر كمدافع عن سلامة الطيران ولعب دورا محوريا في تطوير بروتوكولات سلامة الطيران المحسنة.

وفي السنوات التي تلت ذلك، تم إصدار ونشر العديد من الأفلام والكتب لتسليط الضوء على مهارة الطيار.

تشاك إي ييغر:

في 14 أكتوبر/تشرين الأول 1947، أصبح الطيار المقاتل تشاك إي ييغر أول شخص في التاريخ يحقق رحلة تفوق سرعة الصوت.

على متن طائرته الصاروخية Bell X-1، انطلق الكابتن ييغر في رحلة تجريبية فوق بحيرة رودجرز الجافة في جنوب كاليفورنيا.

عند إطلاقها، قفزت الطائرة التي تعمل بالطاقة الصاروخية بسرعة إلى ارتفاع 42000 قدم استعدادا لرحلتها الرائدة.

ومع قيام ييغر بزيادة دواسة الوقود، ارتفعت الطائرة إلى 1.06 ماخ، مما يمثل أول رحلة أسرع من سرعة الصوت.